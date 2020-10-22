Наставник Зальцбурга: «Мы были лучше и заслуживали победы над Локомотивом»

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал ничью с российским Локомотивом (2:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Обидный результат. Считаю, мы были лучше и заслуживали победы, хотя и не показали свой лучший футбол. И все же мы играли хорошо, создавали моменты и при счете 2:1. К сожалению, этого оказалось недостаточно», - сказал Марш.

В другом матче группы А немецкая «Бавария» разгромила испанский «Атлетико» со счетом 4:0.