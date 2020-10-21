Зальцбург
2 : 2
Локомотив М
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига чемпионов. Зальцбург не смог удержать победу над Локомотивом

Матч завершился боевой ничьей

  • 21.10.2020 21:45
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Лига чемпионов. Зальцбург не смог удержать победу над Локомотивом
© РБ Зальцбург

В среду, 21 октября, состоялся матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе А.

Московский «Локомотив» в Австрии сумел набрать очки в матче против «РБ Зальцбурга».

Лига чемпионов. Первый раунд

«РБ Зальцбург» – «Локомотив» – 2:2
Голы: 0:1 – 19 Эдер, 1:1 – 45 Собослаи, 2:1 – 50 Юнузович, 2:2 – 75 Лисакович.

«РБ Зальцбург» – Станкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).
«Локомотив» – Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).
Предупреждения: Собослаи (41), Куликов (80).

Отметим, что во втором матче в этой группе сыграют мюнхенская «Бавария» и «Атлетико» из Мадрида. 

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Источник — Sport.ua

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