Лига чемпионов. Зальцбург не смог удержать победу над Локомотивом

В среду, 21 октября, состоялся матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе А.

Московский «Локомотив» в Австрии сумел набрать очки в матче против «РБ Зальцбурга».

Лига чемпионов. Первый раунд

«РБ Зальцбург» – «Локомотив» – 2:2

Голы: 0:1 – 19 Эдер, 1:1 – 45 Собослаи, 2:1 – 50 Юнузович, 2:2 – 75 Лисакович.

«РБ Зальцбург» – Станкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).

«Локомотив» – Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).

Предупреждения: Собослаи (41), Куликов (80).

Отметим, что во втором матче в этой группе сыграют мюнхенская «Бавария» и «Атлетико» из Мадрида.