Зальцбург
2 : 2
Локомотив М
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Зальцбург – Локомотив – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 22:23
  • 1725 просмотров
  • 2 комментария
РБ Зальцбург – Локомотив – 2:2. Видео голов и обзор матча
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Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» принимал «Локомотив».

Смотрите видео голов и обзор матча «РБ Зальцбург» – «Локомотив» – 2:2.

ГОЛ! 0:1. Эдер, 19 мин.

ГОЛ! 1:1. Собослаи, 45 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Юнузович, 50 мин.

ГОЛ! 2:2. Лисакович, 75 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Vitali Lisakovich (Локомотив М).
50' ГОЛ ! Мяч забил Златко Юнузович (Зальцбург).
45' ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Зальцбург).
19' ГОЛ ! Мяч забил Эдер (Локомотив М).
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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Nikas
    online
      Nikas, 21.10.2020 23:01
    -1
    Российская и Украинская лиги равны по силе
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    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 22:57
    +1
    Хороший кипер в обоих голах локомотива должен был спасать
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    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 22:57
    +1
    Хороший кипер в обоих голах локомотива должен был спасать
    Ссылка
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