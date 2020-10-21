РБ Зальцбург – Локомотив – 2:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» принимал «Локомотив».
Смотрите видео голов и обзор матча «РБ Зальцбург» – «Локомотив» – 2:2.
ГОЛ! 0:1. Эдер, 19 мин.
ГОЛ! 1:1. Собослаи, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Юнузович, 50 мин.
ГОЛ! 2:2. Лисакович, 75 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Vitali Lisakovich (Локомотив М).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Златко Юнузович (Зальцбург).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Зальцбург).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдер (Локомотив М).
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Источник — Футбол 1/2/3
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