КРИВЕНЦОВ: «Игроки Шахтера показали высокое индивидуальное мастерство»

Специалист высказался о победе украинской команды над «Реалом»

  • 22.10.2020 09:12
  • 1125 просмотров
  • 5 комментариев
КРИВЕНЦОВ: «Игроки Шахтера показали высокое индивидуальное мастерство»
© ФК Металлист 1925

Бывший игрок «Шахтера» Валерий Кривенцов прокомментировал победу донецкого клуба над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я думаю, счет всех удивил. Прогнозы от многих для горняков на матч с «Реалом» были неутешительные. Все «хоронили» донетчан, а команда сумела преподнести приятный сюрприз, обыграв один из лучших клубов мира. Причем «Шахтер» сделал это фактически вторым составом, без некоторых игроков основы. Было волнение за результат, но в итоге мы имеем победу, с которой нужно поздравить тренерский штаб горняков, руководство клуба и болельщиков. «Шахтер» показал, что в его составе есть солидная обойма из 20 футболистов. Рад за молодых ребят, которые сыграли на хорошем уровне, эта победа дорогого стоит.

Недооценка со стороны «Реала»? Безусловно. Зато «Шахтер», наоборот, отлично настроился и воспользовался своими моментами. Команда четко сыграла не только в контратакующей фазе, но и продемонстрировала высокое индивидуальное мастерство. Тете, Соломон – игроки с высоким мастерством, которое помогло горнякам склонить чашу весов в свою пользу.

Не стоит забывать, что соперником был «Реал». Испанцы получили в первом тайме три гола, для них это был холодный душ, от которого им в раздевалке в перерыве пришлось приходить в себя. Очевидно, игроки услышали «теплые» слова от Зидана. Взыграло самолюбие, хотя нельзя сказать, что у «Шахтера» не было хороших предпосылок для контратак, в которых можно было забить и четвертый гол», - сказал Кривенцов.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    ALM
      ALM, 22.10.2020 10:20
    0
    Ya H, 22.10.2020 09:42
    Реал сдал игру (неизвестно по каким причинам). А тут уже начали дифирамбы распевать "высокому мастерству" шахтарив. Чувак видно матч не смотрел, а только счёт узнал.Тьфу.
    Не то, чтобы сдал, но им игра с Шахтером была не нужна накануне матча с Барсой.
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 22.10.2020 10:17
    0
    Ya H, 22.10.2020 09:42
    Реал сдал игру (неизвестно по каким причинам). А тут уже начали дифирамбы распевать "высокому мастерству" шахтарив. Чувак видно матч не смотрел, а только счёт узнал.Тьфу.
    Ты,наверное второй тайм не смотрел,так не сдают игры
    Ссылка
    Vaso
      Vaso, 22.10.2020 10:02
    0
    Ya H, 22.10.2020 09:42
    Реал сдал игру (неизвестно по каким причинам). А тут уже начали дифирамбы распевать "высокому мастерству" шахтарив. Чувак видно матч не смотрел, а только счёт узнал.Тьфу.
    Откуда инфа что Реал "сдал", может ссылку скинешь, буду ждать, интересно... или это просто твои "бурные фантазии"?
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 22.10.2020 09:42
    -1
    Реал сдал игру (неизвестно по каким причинам). А тут уже начали дифирамбы распевать "высокому мастерству" шахтарив. Чувак видно матч не смотрел, а только счёт узнал.Тьфу.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 22.10.2020 09:36
    -1
    толково!
    Ссылка
    ALM
      ALM, 22.10.2020 10:20
    0
    Ya H, 22.10.2020 09:42
    Реал сдал игру (неизвестно по каким причинам). А тут уже начали дифирамбы распевать "высокому мастерству" шахтарив. Чувак видно матч не смотрел, а только счёт узнал.Тьфу.
    Не то, чтобы сдал, но им игра с Шахтером была не нужна накануне матча с Барсой.
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 22.10.2020 10:17
    0
    Ya H, 22.10.2020 09:42
    Реал сдал игру (неизвестно по каким причинам). А тут уже начали дифирамбы распевать "высокому мастерству" шахтарив. Чувак видно матч не смотрел, а только счёт узнал.Тьфу.
    Ты,наверное второй тайм не смотрел,так не сдают игры
    Ссылка
    Vaso
      Vaso, 22.10.2020 10:02
    0
    Ya H, 22.10.2020 09:42
    Реал сдал игру (неизвестно по каким причинам). А тут уже начали дифирамбы распевать "высокому мастерству" шахтарив. Чувак видно матч не смотрел, а только счёт узнал.Тьфу.
    Откуда инфа что Реал "сдал", может ссылку скинешь, буду ждать, интересно... или это просто твои "бурные фантазии"?
    Ссылка
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