КРИВЕНЦОВ: «Игроки Шахтера показали высокое индивидуальное мастерство»

Бывший игрок «Шахтера» Валерий Кривенцов прокомментировал победу донецкого клуба над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я думаю, счет всех удивил. Прогнозы от многих для горняков на матч с «Реалом» были неутешительные. Все «хоронили» донетчан, а команда сумела преподнести приятный сюрприз, обыграв один из лучших клубов мира. Причем «Шахтер» сделал это фактически вторым составом, без некоторых игроков основы. Было волнение за результат, но в итоге мы имеем победу, с которой нужно поздравить тренерский штаб горняков, руководство клуба и болельщиков. «Шахтер» показал, что в его составе есть солидная обойма из 20 футболистов. Рад за молодых ребят, которые сыграли на хорошем уровне, эта победа дорогого стоит.

Недооценка со стороны «Реала»? Безусловно. Зато «Шахтер», наоборот, отлично настроился и воспользовался своими моментами. Команда четко сыграла не только в контратакующей фазе, но и продемонстрировала высокое индивидуальное мастерство. Тете, Соломон – игроки с высоким мастерством, которое помогло горнякам склонить чашу весов в свою пользу.

Не стоит забывать, что соперником был «Реал». Испанцы получили в первом тайме три гола, для них это был холодный душ, от которого им в раздевалке в перерыве пришлось приходить в себя. Очевидно, игроки услышали «теплые» слова от Зидана. Взыграло самолюбие, хотя нельзя сказать, что у «Шахтера» не было хороших предпосылок для контратак, в которых можно было забить и четвертый гол», - сказал Кривенцов.