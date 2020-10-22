ТЕТЕ: «Я играл за Реал в видеоигры. Счастлив, что забил»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Конечно, мы очень рады победить «Реал» здесь, в Мадриде. Как я говорил раньше, я всегда мечтал сыграть против «Реала». Я играл за него в видеоигры, поэтому просто счастлив, что забил и еду назад с тремя очками», - сказал Тете.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.