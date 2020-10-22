ТЕТЕ: «Я играл за Реал в видеоигры. Счастлив, что забил»

Хавбек «Шахтера» – о выездной победе над «сливочными»

  • 22.10.2020 09:16
  • 1529 просмотров
  • 1 комментарий
ТЕТЕ: «Я играл за Реал в видеоигры. Счастлив, что забил»
© УЕФА. Тете

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Конечно, мы очень рады победить «Реал» здесь, в Мадриде. Как я говорил раньше, я всегда мечтал сыграть против «Реала». Я играл за него в видеоигры, поэтому просто счастлив, что забил и еду назад с тремя очками», - сказал Тете.

Отметим, что в другом матче миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью со счетом 2:2. Это позволило «Шахтеру» единолично возглавить турнирную таблицу группы B.

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 22.10.2020 09:24
    +7
    Ты должен был ещё как минимум 2 забивать !!!!
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 22.10.2020 09:24
    +7
    Ты должен был ещё как минимум 2 забивать !!!!
    Ссылка
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