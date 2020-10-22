Эктор ЭРРЕРА: «Даже не думайте списывать Атлетико со счетов»

Хавбек «матрасников» – о разгромном поражении от «Баварии»

  • 22.10.2020 08:45
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Эктор ЭРРЕРА: «Даже не думайте списывать Атлетико со счетов»
© УЕФА

Полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (0:4) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Даже не думайте списывать нас со счетов. Счет говорит отнюдь не в нашу пользу, но мы ни на мгновение не переставали бороться. С таким отношением к делу можно горы свернуть.

Сыграли мы все-таки очень хорошо, по игре практически ни в чем не уступали сильнейшей команде Европы. Тоже создавали свои моменты, но итоговый счет показывает, чем это закончилось», - сказал Эррера.

В другом матче группы А австрийский «Зальцбург» и российский «Локомотив» сыграли вничью со счетом 2:2.

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Источник — УЕФА

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