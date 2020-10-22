Киран ТРИППЬЕР: «Необходимо забыть это поражение»

Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (0:4) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Бавария» поджимала нас очень агрессивно, очень эффективно. Нам теперь необходимо забыть это поражение и сосредоточиться на следующих матчах», - сказал Триппьер.
В другом матче группы А австрийский «Зальцбург» и российский «Локомотив» сыграли вничью со счетом 2:2.
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Источник — УЕФА
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