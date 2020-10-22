ЗАХОВАЙЛО: «Мадридские пижоны сделали всем одолжение, выйдя на поле»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мадридские пижоны сделали всем одолжение, решили постоять на поле. Предвкушаю заголовки испанских газет типа «секенд хенд в форме «Реал Мадрид», опозорили клуб».
«Шахтер» молодцы, сыграли так, как позволил соперник. Могли выиграть и с более убедительным счетом», - написал Заховайло.
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