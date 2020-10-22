Поединок первого тура группового турнира Лиги Европы «Лестер» - «Заря» состоится в четверг, 22 октября. Встреча пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стедиум». Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Лестер – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2», а также MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» - «Заря».