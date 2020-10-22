ЗИДАН: «Ответственность беру на себя. До игры с Барселоной есть пару дней»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал проигрыш «Шахтеру» (2:3) в домашнем поединке Лиги чемпионов:

– Первый тайм с «Шахтером», в котором «Реал» пропустил трижды, стал одним из худших с тех пор, как вы тренируете команду.

– Я согласен. Сошлось много факторов, мы допускали немало ошибок. Нам не хватило уверенности и других качеств. Вместе с тем, я рад, что во втором тайме мои игроки отреагировали на ситуацию и старались исправить положение. Они поменяли игру, но это футбол. Мы потерпели поражение, потому что играли плохо. На мне, как на тренере, лежит ответственность, и я должен найти решение.

– Поражения «Кадису» в чемпионате и «Шахтеру» в Лиге чемпионов – звенья одной цепи?

– Думаю, да. Очень тяжелое поражение и очень плохой для нас матч. Будет непростая ночь, но уже завтра мы станем думать о следующем сопернике и готовиться к важному субботнему поединку в чемпионате с «Барселоной».

– Чего не хватало вашей команде в первом тайме? Может быть, ответственности и желания?

– Почти всего. Первая ошибка привела к пропущенному голу, и после этого матч складывался еще хуже. Многого не хватало, но прежде всего не было уверенности, а в футболе это самое главное.

– Удивительно, когда «Реал» уступает в двух матчах кряду и не показывает игры. Причина кроется в каких-то отношениях в команде или проблема с физикой? Вы уверены, что сможете найти решение?

– Да, я уверен в себе, уверен, что мы найдем решение. И футболисты также постараются сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Сегодняшнее поражение «Шахтеру» ничего не меняет, мы обязательно найдем выход. Знаем, что сейчас сложная ситуация, мы провели плохие матчи. Но уже в субботу следующий поединок, – нужно хорошо подготовиться и сыграть достойно.

– После поражения «Кадису» вы говорили правильные вещи о прессинге и интенсивности ведения игры. И вот ваша команда вновь проваливает первый тайм. Может быть, ваши слова не доходят до футболистов?

– Я согласен с тем, что мы сыграли плохо, и ответственность беру на себя. Первый тайм – абсолютный негатив. И в этом также моя вина. В четырех стартовых матчах сезона мы один раз сыграли вничью и одержали три победы, а теперь терпим уже второе поражение. Очень недовольны, но не будем опускать руки, постараемся вместе изменить ситуацию, чтобы двигаться дальше.

– В действиях игроков «Реала» не просматривалось желания. Согласны?

– Нет, я так не думаю. Первые минуты мы начали хорошо, но потом совершили ошибку, пропустили мяч, и с того момента уверенность исчезла. Второе поражение подряд, но это футбол. Такие сложные моменты были у нас и в прошлом. Нужно подниматься и продолжать работать вместе. Мы должны быть готовыми к следующему матчу. Быть максимально сконцентрированными, и тогда у нас все получится.

– Если сравнивать поединок «Барселоны» с «Ференцварошем» и ваш с «Шахтером», то складывается впечатление, что «Реал» в предстоящем «классико» пропустит много мячей.

– Нет-нет. До игры с «Барселоной» есть пару дней, и мы сделаем все возможное, чтобы быть готовыми. Продолжаем работать. Самое важное сейчас – спокойствие. Сегодня плохой вечер, но в наших силах все изменить. Для меня это большое разочарование, ведь мы всегда хотим побеждать, но нужно двигаться дальше. Был пасмурный день, а завтра выйдет солнце. Это футбол, и иногда он приносит испытания. Тяжелый вечер для нас, но я настроен позитивно и верю в нашу команду.