Виктор СКРИПНИК: «Мы не фавориты с Лестером, но это футбол»

Наставник «Зари» - о поединке против «Лестера» в Лиге Европы

  • 22.10.2020 00:14
  • 504 просмотра
  • 6 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Мы не фавориты с Лестером, но это футбол»
© ФК Лестер. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» поделился ожиданиями о стартовом матче группового турнира Лиги Европы.

«Мне не нужно рекламировать «Лестер». Это одна из сильнейших команд в нашей группе, но у нас шесть матчей. Я знаю, что мы не фавориты, но футбол - это футбол, это чья-то игра. Мы с нетерпением ждем возможности испытать этот прекрасный стадион и атмосферу здесь, в Великобритании».

«Наши ребята сделают все возможное. В каждой игре мы стремимся к одному результату, чтобы показать максимум усилий. Мы надеемся показать нашу страну в лучшем свете», - сказал Скрипник.

Виктор Скрипник взял в Лестер 19 игроков.

Поединок «Лестер» - «Заря» состоится в четверг, 22 октября, в Лестере. Начало встречи в 22:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» - «Заря».

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Источник — ФК Лестер

(2 голоса)

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Комментарии
    Lion
      Lion, 22.10.2020 01:14
    +2
    Удачи!!!
    Играйте в свой футбол.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 01:02
    +3
    Заря удачи тебе !!!!Шахтёр тоже не был фаворитом ,а нагнул самую титулованую команду мира!!!Не играйте автобуссом главное как киевляни и всё будет норм!!!
    Ссылка
    Istm
      Istm, 22.10.2020 01:00
    +4
    успіхів Зорі!
    Кроти здивували, ви теж можете.
    Динамо... ну, може далі буде краще.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 00:55
    +2
    Заре только удачи.
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 22.10.2020 00:51
    +3
    Лестер і близько не Ювентус і не Реал, так що Зорі потрібно просто викластися на полі і перемога прийде
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 22.10.2020 00:29
    +5
    Удачи.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 22.10.2020 00:29
    +5
    Удачи.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 22.10.2020 01:00
    +4
    успіхів Зорі!
    Кроти здивували, ви теж можете.
    Динамо... ну, може далі буде краще.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 01:02
    +3
    Заря удачи тебе !!!!Шахтёр тоже не был фаворитом ,а нагнул самую титулованую команду мира!!!Не играйте автобуссом главное как киевляни и всё будет норм!!!
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 22.10.2020 00:51
    +3
    Лестер і близько не Ювентус і не Реал, так що Зорі потрібно просто викластися на полі і перемога прийде
    Ссылка
    Lion
      Lion, 22.10.2020 01:14
    +2
    Удачи!!!
    Играйте в свой футбол.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 00:55
    +2
    Заре только удачи.
    Ссылка
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