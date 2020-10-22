Виктор СКРИПНИК: «Мы не фавориты с Лестером, но это футбол»

Главный тренер «Зари» поделился ожиданиями о стартовом матче группового турнира Лиги Европы.

«Мне не нужно рекламировать «Лестер». Это одна из сильнейших команд в нашей группе, но у нас шесть матчей. Я знаю, что мы не фавориты, но футбол - это футбол, это чья-то игра. Мы с нетерпением ждем возможности испытать этот прекрасный стадион и атмосферу здесь, в Великобритании».

«Наши ребята сделают все возможное. В каждой игре мы стремимся к одному результату, чтобы показать максимум усилий. Мы надеемся показать нашу страну в лучшем свете», - сказал Скрипник.

Виктор Скрипник взял в Лестер 19 игроков.

Поединок «Лестер» - «Заря» состоится в четверг, 22 октября, в Лестере. Начало встречи в 22:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» - «Заря».