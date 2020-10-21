Скрипник взял в Лестер 19 игроков

В среду утром «Заря» чартерным рейсом отправилась на матч Лиги Европы в Лестер. Виктор Скрипник взял на игру 19 игроков: вратари – Василь, Шевченко, Мацапура; защитники – Руфати, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов; полузащитники – Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Цыганикс; нападающие – Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев.

В 21:00 по киевскому времени «Заря» проведет предматчевую тренировку, а перед этим Виктор Скрипник ответит на вопросы журналистов.

Поединок «Лестер» - «Заря» состоится в четверг, 22 октября, в Лестере. Начало встречи в 22:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» - «Заря».