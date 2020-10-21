Лука МОДРИЧ: «Когда Шахтер забил гол, мы опустили головы»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Шахтера» (2:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Мы знали, что «Шахтер» – хорошая команда. Речь о недооценке не идет. Мы просто плохо начали игру, они забили гол, и мы опустили головы. После перерыва мы смотрелись лучше, но своей игрой недовольны.

Мы сыграли недостаточно хорошо. Во втором тайме прибавили, но этого не хватило. Надо улучшать игру и держаться вместе. Трудно принять это поражение, но мы должны двигаться дальше».