Анатолий ТРУБИН: «Мы сами подарили голы Реалу»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал сенсационную победу в первом туре Лиги чемпионов над «Реалом» (3:2).

- Было небольшое волнение, но я не могу сказать, что тряслись руки. Спокойно готовился, верил в свои силы, верил в ребят. С первым касанием к мячу все волнение забылось, полностью был сосредоточен на матче, на моментах игры.

- Пятов делился какими-то секретами перед матчем?

- Сказал, чтобы играл спокойно. Сказал: «Тебе 19 лет, это твоя мечта. В таком возрасте играть на турнире, где собраны лучшие команды. Будь спокоен, все будет хорошо». Так все и получилось.

- Были ли шансы отбить удары Модрича и Винисиуса?

- Не могу сказать, что не было шансов. Всегда можно было сделать что-то лучше. В первом голе, возможно, мог по-другому занять позицию. И во втором тоже. Была обрезка, нужно было раньше занять позицию. Это то, что я помню, но нужно еще смотреть, разбирать. Сейчас нужно отдохнуть, а завтра со спокойной душой, со спокойной головой разбирать уже с тренером.

- Что произошло в начале второго тайма, когда «Реал» забил два гола? Что пошло не так в защите?

- «Реал», конечно, прибавил, но это не они создали, а где-то мы недоработали. первый гол – это дальний удар. Его можно было заблокировать, где-то мне лучше сыграть. Второй – обрезка, наша ошибка. Я считаю, что мы им сами подарили голы. нужно продолжать работать.

- После двух пропущенных уверенность в себе не потеряли?

- Конечно, нет. Каждый верил в нашу победу, в своих ребят, которые сегодня выложились на 200%.