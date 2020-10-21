Анатолий ТРУБИН: «Мы сами подарили голы Реалу»

Вратарь «Шахтера» – о матче с испанцами

  • 21.10.2020 23:12
  • 1239 просмотров
  • 4 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Мы сами подарили голы Реалу»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал сенсационную победу в первом туре Лиги чемпионов над «Реалом» (3:2). 

- Было небольшое волнение, но я не могу сказать, что тряслись руки. Спокойно готовился, верил в свои силы, верил в ребят. С первым касанием к мячу все волнение забылось, полностью был сосредоточен на матче, на моментах игры.

- Пятов делился какими-то секретами перед матчем?
- Сказал, чтобы играл спокойно. Сказал: «Тебе 19 лет, это твоя мечта. В таком возрасте играть на турнире, где собраны лучшие команды. Будь спокоен, все будет хорошо». Так все и получилось.

- Были ли шансы отбить удары Модрича и Винисиуса?
- Не могу сказать, что не было шансов. Всегда можно было сделать что-то лучше. В первом голе, возможно, мог по-другому занять позицию. И во втором тоже. Была обрезка, нужно было раньше занять позицию. Это то, что я помню, но нужно еще смотреть, разбирать. Сейчас нужно отдохнуть, а завтра со спокойной душой, со спокойной головой разбирать уже с тренером.

- Что произошло в начале второго тайма, когда «Реал» забил два гола? Что пошло не так в защите?
- «Реал», конечно, прибавил, но это не они создали, а где-то мы недоработали. первый гол – это дальний удар. Его можно было заблокировать, где-то мне лучше сыграть. Второй – обрезка, наша ошибка. Я считаю, что мы им сами подарили голы. нужно продолжать работать.

- После двух пропущенных уверенность в себе не потеряли?
- Конечно, нет. Каждый верил в нашу победу, в своих ребят, которые сегодня выложились на 200%.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Don Sergio
      Don Sergio, 21.10.2020 23:45
    0
    Шутя, его бы скрестить с Бущаном и получился бы хорошо сбалансированный воротник, который хорошо играет во всех аспектах вратарских
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 21.10.2020 23:45
    0
    Sergey Gribov, 21.10.2020 23:24
    пересматриваю его первый гол, не понимаю как он его пропустил, позицию он нормально занял, просто не прыгал.
    Модрич не зря золотомячник. Удар нежданчиком, издалека, вратарю не видно начало, а по прилёту не успеешь среагировать. Это класс игрока. А Шахта показала класс команды)))
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    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 23:34
    +1
    Держись, парнишка - главные успехи у тебя ещё впереди.
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    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 21.10.2020 23:26
    -1
    как-будто ему миллион евро в перерыве на счёт перевели, такое чувство от первого гола была.
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    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 21.10.2020 23:24
    +3
    пересматриваю его первый гол, не понимаю как он его пропустил, позицию он нормально занял, просто не прыгал.
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 21.10.2020 23:24
    +3
    пересматриваю его первый гол, не понимаю как он его пропустил, позицию он нормально занял, просто не прыгал.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 23:34
    +1
    Держись, парнишка - главные успехи у тебя ещё впереди.
    Ссылка
    Don Sergio
      Don Sergio, 21.10.2020 23:45
    0
    Шутя, его бы скрестить с Бущаном и получился бы хорошо сбалансированный воротник, который хорошо играет во всех аспектах вратарских
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 21.10.2020 23:45
    0
    Sergey Gribov, 21.10.2020 23:24
    пересматриваю его первый гол, не понимаю как он его пропустил, позицию он нормально занял, просто не прыгал.
    Модрич не зря золотомячник. Удар нежданчиком, издалека, вратарю не видно начало, а по прилёту не успеешь среагировать. Это класс игрока. А Шахта показала класс команды)))
    Ссылка
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