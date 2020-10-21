ВИДЕО. Отмена гола Вальверде! Как VAR спас победу для Шахтера в Мадриде!

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Шахтеру» (2:3).
На 90+1 минуте мадридский клуб забил гол, но он не был засчитан после просмотра VAR из-за офсайда.
Незасчитанный гол Вальверде, 90+1 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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