ВИДЕО. Отмена гола Вальверде! Как VAR спас победу для Шахтера в Мадриде!

На 90+1 минуте мадридский «Реал» едва не спас ничью в матче 1-го тура ЛЧ

  • 21.10.2020 21:59
  • 5633 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Отмена гола Вальверде! Как VAR спас победу для Шахтера в Мадриде!
© Twitter

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Шахтеру» (2:3).

На 90+1 минуте мадридский клуб забил гол, но он не был засчитан после просмотра VAR из-за офсайда.

Незасчитанный гол Вальверде, 90+1 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(26 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 22:15
    +1
    bullyUA, 21.10.2020 22:11
    Гол был после рикошета от игрока шахтера. Что в таком случае говорят правила?
    Ничего не говорят. Тип в момент удара УЖЕ находился в оффсайде - какая разница кого он там в последствии коснулся...
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    Lion
      Lion, 21.10.2020 22:12
    +4
    Все по делу.
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    bullyUA
      bullyUA, 21.10.2020 22:11
    -8
    Гол был после рикошета от игрока шахтера. Что в таком случае говорят правила?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.10.2020 22:09
    0
    iravik83, 21.10.2020 22:05
    отмена по делу чернобривец был вне игры и перекрывал обзор вратарю!!
    он и не радовался, бо знал что это не гол
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 21.10.2020 22:05
    +10
    отмена по делу чернобривец был вне игры и перекрывал обзор вратарю!!
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 21.10.2020 22:04
    +10
    По делу отменили
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 21.10.2020 22:05
    +10
    отмена по делу чернобривец был вне игры и перекрывал обзор вратарю!!
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 21.10.2020 22:04
    +10
    По делу отменили
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    Lion
      Lion, 21.10.2020 22:12
    +4
    Все по делу.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.10.2020 22:15
    +1
    bullyUA, 21.10.2020 22:11
    Гол был после рикошета от игрока шахтера. Что в таком случае говорят правила?
    Ничего не говорят. Тип в момент удара УЖЕ находился в оффсайде - какая разница кого он там в последствии коснулся...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.10.2020 22:09
    0
    iravik83, 21.10.2020 22:05
    отмена по делу чернобривец был вне игры и перекрывал обзор вратарю!!
    он и не радовался, бо знал что это не гол
    Ссылка
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