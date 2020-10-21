Первая лига. Металлист и Волынь выиграли и подтянулись к лидеру

В заключительных матчах среды в рамках 8-го тура Первой лиги победы удалось одержать фаворитам.

«Металлист-1925» на своем поле обыграл «Авангард» со счетом 2:1, а «Волынь» на выезде одолела новичка чемпионата «Альянс» с результатом 2:0.

Лидером остается «Черноморец», у которого 18 очков. У «Металлиста» 15 пунктов, а «Волынь» имеет 12 очков. У обеих команд есть по матчу в запасе.

Первая лига. 8-й тур

Металлист-1925 - Авангард 2:1

Голы: Кравченко, 64, Крыськив, 74 - Сеницкий, 90+1

Альянс - Волынь 0:2

Голы: Сикорский, 45+2, Цюпа, 60