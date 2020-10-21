Первая лига. Металлист и Волынь выиграли и подтянулись к лидеру

«Черноморец» пока успел уйти в отрыв

  • 21.10.2020 19:28
  • 878 просмотров
  • 0 комментариев
Первая лига. Металлист и Волынь выиграли и подтянулись к лидеру
© fcvolyn.net

В заключительных матчах среды в рамках 8-го тура Первой лиги победы удалось одержать фаворитам.

«Металлист-1925» на своем поле обыграл «Авангард» со счетом 2:1, а «Волынь» на выезде одолела новичка чемпионата «Альянс» с результатом 2:0.

Лидером остается «Черноморец», у которого 18 очков. У «Металлиста» 15 пунктов, а «Волынь» имеет 12 очков. У обеих команд есть по матчу в запасе.

Первая лига. 8-й тур

Металлист-1925 - Авангард 2:1
Голы: Кравченко, 64, Крыськив, 74 - Сеницкий, 90+1

Альянс - Волынь 0:2
Голы: Сикорский, 45+2, Цюпа, 60

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности