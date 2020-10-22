Альянс – Волынь – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура Первой лиги Украины луцкая «Волынь» на выезде обыграла «Альянс» со счетом 2:0.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Волынь.
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Источник — #FootballHub
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