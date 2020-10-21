Первая лига. Победы Оболони и Черноморца

Сегодня состоялись шесть матчей в рамках восьмого тура Первой лиги сезона 2020/2021.
«Полесье» - «Кремень» - 2:0
Голы: Гавриленко 45+2, Галенко 57
«Оболонь» - «Агробизнес» - 1:0
Гол: Бровченко 5
«Кристалл» - «Горняк-Спорт» - 1:3
Голы: Семенина 39 – Батюшин 45 (с пенальти), Чередниченко 51, Карась 78
«ВПК-Агро» - «Черноморец» - 0:2
Голы: Лиховодько 36, Авагимян 90 (с пенальти)
«Прикарпатье» - «Нива» Тернополь – 2:1
Голы: Дитко 33, Шпирка 46 – Малащук 48 (с пенальти)
Удаления: Мелинишин 47 – Ризнык 49
«Николаев» - «Верес – 0:0
Источник — Sport.ua
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