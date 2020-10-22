ВИДЕО. Сухой лист в Первой лиге. Игрок Полесья забил ударом с углового

В матче 8-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле обыграло «Кремень» со счетом 2:0.
Первый гол в матче в компенсированное к первому тайму время забил хавбек Максим Гавриленко, прямым ударом с углового.
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
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Источник — Sport.ua
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