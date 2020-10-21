Томас ТУХЕЛЬ: «В первом тайме ПСЖ вообще не было на поле»

Вчера, 20 октября ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов дома проиграл 1:2 «Манчестер Юнайтед». Главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель поделился впечатлениями от матча:

«В первом тайме ПСЖ вообще не было на поле. Это не наш уровень. Не знаю, почему так сложилось, но ни во владении мячом, ни в его перемещении, ни в контратаках, ни в борьбе, ни в интенсивности мы не были на своем уровне.

Мы уступали 0:1 и играть во втором тайме лучше, чем в первом – было легко. Мы попробовали внести тактические изменения из-за травмы Гуйе, выпустили еще одного игрока в атаку.

ПСЖ рискнул и поплатился за это под занавес встречи. С первой минуты я понимал, что игра не задалась. Также отмечу, что у нас много травмированных игроков».