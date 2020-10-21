Сарри вскоре возглавит Фиорентину

Руководство «Фиорентины» в ближайшее время может уволить нынешнего главного тренера команды Джузеппе Якини. В клубе недовольны результатами команды, которая в стартовых 4 турах Серии А набрала всего 4 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Заменить Якини на посту главного тренера «Фиорентины» должен Маурицио Сарри. Руководство «Фиалок» находится на заключительной стадии переговоров с 61-летни специалистом.

Предыдущим местом работы Сарри был «Ювентус», с которым он стал чемпионом Италии, но был уволен в начале августа. Ранее сообщалось о том, что Сарри может возглавить «Рому».