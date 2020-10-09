Сарри может заменить Фонсеку в Роме

Итальянский тренер вскоре вернется к работе

  • 09.10.2020 11:32
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Сарри может заменить Фонсеку в Роме
© Skysports.com

Экс-главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в этом сезоне может возглавить один из клубов Серии А.

Как сообщает Todomercadoweb, 61-летнего наставника хотят назначить «Рома» и «Фиорентина».

Напомним, что этим летом Сарри покинул «Юве», который возглавил летом 2019 года и привел команду к победе в чемпионате.

В августе на тренерском мостике его сменил Андреа Пирло.

Отметим, что «Рома» после 3 туров занимает 10-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» (3 очка) — на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что Массимильяно Аллегри может заменить Фонсеку.

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Источник — Todomercadoweb

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