Сарри может заменить Фонсеку в Роме

Экс-главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в этом сезоне может возглавить один из клубов Серии А.

Как сообщает Todomercadoweb, 61-летнего наставника хотят назначить «Рома» и «Фиорентина».

Напомним, что этим летом Сарри покинул «Юве», который возглавил летом 2019 года и привел команду к победе в чемпионате.

В августе на тренерском мостике его сменил Андреа Пирло.

Отметим, что «Рома» после 3 туров занимает 10-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» (3 очка) — на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что Массимильяно Аллегри может заменить Фонсеку.