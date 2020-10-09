Сарри может заменить Фонсеку в Роме

Экс-главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в этом сезоне может возглавить один из клубов Серии А.
Как сообщает Todomercadoweb, 61-летнего наставника хотят назначить «Рома» и «Фиорентина».
Напомним, что этим летом Сарри покинул «Юве», который возглавил летом 2019 года и привел команду к победе в чемпионате.
В августе на тренерском мостике его сменил Андреа Пирло.
Отметим, что «Рома» после 3 туров занимает 10-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» (3 очка) — на 12-й позиции.
Ранее сообщалось, что Массимильяно Аллегри может заменить Фонсеку.
Источник — Todomercadoweb
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