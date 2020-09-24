Аллегри может заменить Фонсеку в Роме

Новым главным тренером «Ромы» может стать Массимильяно Аллегри. На этой должности он может заменить Паулу Фонсеку.
Недавно у «Ромы» сменился владелец, и новый президент клуба Дэн Фридкин не уверен в целесообразности продолжения сотрудничества с экс-тренером «Шахтера».
В августе Аллегри мог возглавить «Интер», однако миланцы решили не прощаться с Антонио Конте.
Аллегри находится в статусе безработного уже больше года. В конце сезона 2018/2019 он покинул «Ювентус», который возглавлял с 2014 года.
Источник — Corriere dello Sport
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