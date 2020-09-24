Аллегри может заменить Фонсеку в Роме

Экс-тренера «Шахтера» могут уволить

  • 24.09.2020 23:33
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Аллегри может заменить Фонсеку в Роме
© twitter.com/juventusfcen. Массимильяно Аллегри

Новым главным тренером «Ромы» может стать Массимильяно Аллегри. На этой должности он может заменить Паулу Фонсеку.

Недавно у «Ромы» сменился владелец, и новый президент клуба Дэн Фридкин не уверен в целесообразности продолжения сотрудничества с экс-тренером «Шахтера».

В августе Аллегри мог возглавить «Интер», однако миланцы решили не прощаться с Антонио Конте.

Аллегри находится в статусе безработного уже больше года. В конце сезона 2018/2019 он покинул «Ювентус», который возглавлял с 2014 года.

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Источник — Corriere dello Sport

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