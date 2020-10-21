ВИДЕО. Подстригся налысо: Криштиану Роналду кардинально изменил прическу

Звездный португалец не скучает на самоизоляции

  • 21.10.2020 14:16
  • 1430 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Подстригся налысо: Криштиану Роналду кардинально изменил прическу
© Instagram. Криштиану Роналду

35-летний форвард туринского «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду кардинально изменил прическу. Футболист подстригся практически «под ноль».

 

 

Напомним, недавно Роналду сдал положительный тест на коронавирус и нынче пребывает на самоизоляции. Португалец пропустил последний матч «Ювентуса» в чемпионате и не помог команде на старте Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:0).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Valera35
      Valera35, 21.10.2020 14:27
    +1
    Ну наконец-то хоть один видимый симптом короновируса, а вы говорите бессимптомная пандемия
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 21.10.2020 14:27
    +1
    Ну наконец-то хоть один видимый симптом короновируса, а вы говорите бессимптомная пандемия
    Ссылка
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