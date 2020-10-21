ПЯТОВ: «Молодежь Шахтера не хуже чем игроки, которые ушли в топ-клубы»

Вратарь «горняков» видит в молодых футболистах высокий потенциал

  • 21.10.2020 13:16
  • 760 просмотров
  • 8 комментариев
ПЯТОВ: «Молодежь Шахтера не хуже чем игроки, которые ушли в топ-клубы»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Реал» представлять нет смысла. Это одна из лучших команд. В Лиге чемпионов достаточно успешно выступает. Но ничего, мы должны учиться. Мы для этого и играем, чтобы встречаться с такими командами. Выигрываем чемпионат, попадаем в Лигу чемпионов. Поэтому, надеюсь, что мы выполним тренерский план и добьемся положительного результата.

Нам не нужна дополнительная мотивация. Мы играем с «Реалом» на выезде. Тем более для ребят, которые мало играли в Лиге чемпионов, это просто мечта всей жизни. И вот шанс им предоставили, возможность сыграть против одних из самых сильных игроков мира и показать себя.

Я уверен в наших игроках. Это очень талантливая молодежь, которая по потенциалу не хуже тех игроков, которые ушли в топ-клубы. Это мое мнение, а подтвердить его эта молодежь должна на футбольном поле. Я надеюсь, что все будет хорошо и ребята покажут свой уровень.

Поражение соперника в последнем матче? Лига чемпионов и чемпионат - это разные турниры. Конечно, это зависит от настроя команды, подбора игроков в определенный период. Я не знаю, что там в «Реале». Я могу отвечать только за нашу команду. Мы хотим сыграть на ноль и добиться положительного результата. Это главная задача, но как мы её выполним - только игра покажет.

Сезон тяжелый, поэтому говорить о какой-то готовности тяжело. Все команды в подвешенном состоянии, непонятно что происходит. Видите, у нас сразу пол команды выбыло, получили шанс молодые игроки проявить себя. Надо пользоваться и выходить с этой ситуации всем вместе и сильнее», - сказал Пятов.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 14:27
    +1
    Александр Шевченко, 21.10.2020 14:26
    Та уже говорили про даунецких старперов, Марлосов, Тайсонов и Мораесов перед Интером, что они готовы играть в топ клубах. А теперь уже про олодежь пошла речь. Наша писня гарна й нова... Кроты, когда же вы уже угомонитесь, ну не топ клуб вы, вам уже давно ваше место топ клубы оказывают на протяжении 15 лет, разгром за разгром. Хватит уже эту лапшу для люмпенов вешать, вы обычный середняк, мешок для битья для Реалом, Барс, Интеров и так далее
    До них і не дойде. Зомбоящик робить свою справу вже давно!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 14:26
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.10.2020 13:18
    Вот и покажите свой класс Андрюшка.
    Все таки клас Андрюшці не вдасться показав (а він так мріяв!!!). По словам Каштру, сьогодні вийде Трубін. Жаль...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.10.2020 14:26
    +1
    Та уже говорили про даунецких старперов, Марлосов, Тайсонов и Мораесов перед Интером, что они готовы играть в топ клубах. А теперь уже про олодежь пошла речь. Наша писня гарна й нова... Кроты, когда же вы уже угомонитесь, ну не топ клуб вы, вам уже давно ваше место топ клубы оказывают на протяжении 15 лет, разгром за разгром. Хватит уже эту лапшу для люмпенов вешать, вы обычный середняк, мешок для битья для Реалом, Барс, Интеров и так далее
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 14:14
    -1
    Олег Тимофеюк, 21.10.2020 13:18
    Вот и покажите свой класс Андрюшка.
    Андрюшка вже торбину підготував (для себе і для Трубіна).
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 14:05
    +1
    con clusion, 21.10.2020 13:26
    Молодые свой потенциал могут раскрывать с Минаем или Ворсклой.
    Но не с Реалом.((
    Как они откроют свой потенциал с Минаем? Им наоборот нужно играть с средней или сильной командой, чтобы набираться опыта. А если набираться опыта только с Минаем, то чему они научатся? Посмотреть на Европейские команды, они набираются против сильных команд. И можно говорить, что там команд больше и дт, но наша ситуация такая, есть Минай и другие, с которыми вряд ли что-то познать можно. Наверное только 4 команды могут дать какой-то прогресс молодежи в нашем чемпе и то, это будет слабо для них. Лучше пусть здесь набираются чего-то, конечно если могут, если нет, то им нужно идти в Минай.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.10.2020 13:58
    0
    Где-то в глубине души хочется верить, что молодёжь сможет зацепиться за ничью.
    Главное чтобы до игры не проиграли,и без тупых ПРИВОЗОВ. А так, желаю удачи Шахтеру, и показать достойную игру. Реал шас тоже на одну ногу хромает!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 21.10.2020 13:26
    +3
    Молодые свой потенциал могут раскрывать с Минаем или Ворсклой.
    Но не с Реалом.((
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 13:18
    -2
    Вот и покажите свой класс Андрюшка.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 21.10.2020 13:26
    +3
    Молодые свой потенциал могут раскрывать с Минаем или Ворсклой.
    Но не с Реалом.((
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 14:27
    +1
    Александр Шевченко, 21.10.2020 14:26
    Та уже говорили про даунецких старперов, Марлосов, Тайсонов и Мораесов перед Интером, что они готовы играть в топ клубах. А теперь уже про олодежь пошла речь. Наша писня гарна й нова... Кроты, когда же вы уже угомонитесь, ну не топ клуб вы, вам уже давно ваше место топ клубы оказывают на протяжении 15 лет, разгром за разгром. Хватит уже эту лапшу для люмпенов вешать, вы обычный середняк, мешок для битья для Реалом, Барс, Интеров и так далее
    До них і не дойде. Зомбоящик робить свою справу вже давно!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.10.2020 14:26
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.10.2020 13:18
    Вот и покажите свой класс Андрюшка.
    Все таки клас Андрюшці не вдасться показав (а він так мріяв!!!). По словам Каштру, сьогодні вийде Трубін. Жаль...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.10.2020 14:26
    +1
    Та уже говорили про даунецких старперов, Марлосов, Тайсонов и Мораесов перед Интером, что они готовы играть в топ клубах. А теперь уже про олодежь пошла речь. Наша писня гарна й нова... Кроты, когда же вы уже угомонитесь, ну не топ клуб вы, вам уже давно ваше место топ клубы оказывают на протяжении 15 лет, разгром за разгром. Хватит уже эту лапшу для люмпенов вешать, вы обычный середняк, мешок для битья для Реалом, Барс, Интеров и так далее
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 14:05
    +1
    con clusion, 21.10.2020 13:26
    Молодые свой потенциал могут раскрывать с Минаем или Ворсклой.
    Но не с Реалом.((
    Как они откроют свой потенциал с Минаем? Им наоборот нужно играть с средней или сильной командой, чтобы набираться опыта. А если набираться опыта только с Минаем, то чему они научатся? Посмотреть на Европейские команды, они набираются против сильных команд. И можно говорить, что там команд больше и дт, но наша ситуация такая, есть Минай и другие, с которыми вряд ли что-то познать можно. Наверное только 4 команды могут дать какой-то прогресс молодежи в нашем чемпе и то, это будет слабо для них. Лучше пусть здесь набираются чего-то, конечно если могут, если нет, то им нужно идти в Минай.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.10.2020 13:58
    0
    Где-то в глубине души хочется верить, что молодёжь сможет зацепиться за ничью.
    Главное чтобы до игры не проиграли,и без тупых ПРИВОЗОВ. А так, желаю удачи Шахтеру, и показать достойную игру. Реал шас тоже на одну ногу хромает!
    Ссылка
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