ПЯТОВ: «Молодежь Шахтера не хуже чем игроки, которые ушли в топ-клубы»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Реал» представлять нет смысла. Это одна из лучших команд. В Лиге чемпионов достаточно успешно выступает. Но ничего, мы должны учиться. Мы для этого и играем, чтобы встречаться с такими командами. Выигрываем чемпионат, попадаем в Лигу чемпионов. Поэтому, надеюсь, что мы выполним тренерский план и добьемся положительного результата.

Нам не нужна дополнительная мотивация. Мы играем с «Реалом» на выезде. Тем более для ребят, которые мало играли в Лиге чемпионов, это просто мечта всей жизни. И вот шанс им предоставили, возможность сыграть против одних из самых сильных игроков мира и показать себя.

Я уверен в наших игроках. Это очень талантливая молодежь, которая по потенциалу не хуже тех игроков, которые ушли в топ-клубы. Это мое мнение, а подтвердить его эта молодежь должна на футбольном поле. Я надеюсь, что все будет хорошо и ребята покажут свой уровень.

Поражение соперника в последнем матче? Лига чемпионов и чемпионат - это разные турниры. Конечно, это зависит от настроя команды, подбора игроков в определенный период. Я не знаю, что там в «Реале». Я могу отвечать только за нашу команду. Мы хотим сыграть на ноль и добиться положительного результата. Это главная задача, но как мы её выполним - только игра покажет.

Сезон тяжелый, поэтому говорить о какой-то готовности тяжело. Все команды в подвешенном состоянии, непонятно что происходит. Видите, у нас сразу пол команды выбыло, получили шанс молодые игроки проявить себя. Надо пользоваться и выходить с этой ситуации всем вместе и сильнее», - сказал Пятов.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.