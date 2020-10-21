Германия – ключ к развитию талантов. Как Реал работает с клубами Бундеслиги

Однажды легендарный Альфредо Ди Стефано назвал молодежную академию мадридского «Реала» весьма емким и понятным без дополнительного перевода словосочетанием «La Fabrica». Все из-за невероятной плодовитости кантеры «бланкос», выходцы из которой буквально заполонили всю испанскую Ла Лигу. По крайней мере, найти команды, в которых нет воспитанников академии «Реала», ныне не так и просто, ведь таковых в элитарном дивизионе чемпионата Испании меньшинство.

В последние годы «Реал», похоже, старается расширить сферу своего кадрового влияния, в том числе, и за счет отправки своих молодых и перспективных талантов в клубы из других чемпионатов. Лучше всего пока получается с представителями немецкой Бундеслиги. Конечно, далеко не все сделки оказываются успешными с точки зрения того, что футболист возвращается в «Реал» и становится игроком первой команды «бланкос», но практически каждая из них точно приносит мадридцам определенные плоды, если уж не спортивные, так финансовые точно.

Началось же все, пожалуй, с продажи летом 2012 года в леверкузенский «Байер» Дани Карвахаля. 20-летний защитник на тот момент был неспособен пробиться в первую команду, а потому руководство «бланкос» сочло предложение «фармацевтов», подкрепленное 5 миллионами евро, хорошей возможностью для бизнеса, и отпустило воспитанника кантеры в Германию. Что правда, подстраховаться боссы «Реала» не забыли, прописав в соглашении возможность обратного выкупа контракта Карвахаля через год за 6,5 миллионов евро, через два – за 7 миллионов, а через три – за 8,5. По сути, это была такая себе форма аренды, за которую «Реалу» пришлось бы еще и доплатить, если бы футболист реально сумел заиграть на наивысшем уровне.

И Карвахаль заставил «бланкос» вернуть себя уже через год. Он провел великолепный сезон в Бундеслиге, попав в символическую сборную турнира по итогам единственного проведенного там сезона. «Байер» получил 6,5 миллионов евро, а «Реал» с тех пор обрел ключевого футболиста на правый фланг обороны, нынешняя трансферная стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро.



Твиттер Байера. Дани Карвахаль

Тогдашний футболист, а ныне спортивный директор «Байера» Симон Рольфес, ставший очевидцем профессионального становления Карвахаля, впоследствии так описывал этот феномен: «Карвахаль – это случай, который стоит внимательно изучить, ведь это типичный пример, как клуб может быть успешным, имея четкое видение в работе, а не просто деньги».

Объясняя, почему молодым игрокам в последние годы значительно лучше удается проявить себя в Бундеслиге, чем в других топ-чемпионатах Европы (испанцы здесь не одиноки, если вспомнить пример Джейдона Санчо), Рольфес акцентирует внимание на следующем: «В Германии давление на молодых футболистов в целом невелико. Жизнь стала более комфортной и качественной, во многом благодаря чему в стране созданы все условия для того, чтобы сосредоточиться на развитии талантов».

Подтверждает мнение коллеги и бывший спортивный директор «Байера» Йонас Болдт, ныне занимающий аналогичную должность в «Гамбурге». По его мнению, колоссальное влияние на позитивную динамику развития молодых игроков в Бундеслиге оказывает поддержка со стороны болельщиков. «Для молодых футболистов очень важно, когда их поощряют болельщики. Я никогда и нигде в мире, кроме Германии, не видел, чтобы болельщики вставали и аплодировали молодому защитнику в его дебютном матче за команду», - говорит Болдт.

Осознав это в полной мере, руководство «Реала» начало активнее сотрудничать с немецкими клубами. В частности, летом 2018 года в аренду в дортмундскую «Боруссию» отбыл марокканский правый фулбек Ашраф Хакими, который в 18 лет успел дебютировать за первую команду «бланкос», но также, как и Карвахаль в свое время, не имел очевидных перспектив для того, чтобы остаться в ней всерьез и надолго. Кроме того, в Мадриде тогда произошла еще и смена главного тренера, а Юлен Лопетеги должного внимания персоне Хакими не уделил.

Двухлетний арендный договор «Реала» и «Боруссии» по Хакими позволил футболисту совершить невероятный по качеству рывок в карьере, а дортмундскому клубу на два сезона закрыть кадровый вопрос на правом фланге. Когда аренда истекала, у «Реала» было немало предложений от других клубов о продаже Хакими. В итоге 1 сентября Ашраф за 40 миллионов евро отбыл в «Интер», позволив «бланкос» существенно пополнить клубный бюджет.



Твиттер Боруссии Д. Ашраф Хакими

Карвахаль и Хакими – два наиболее ярких примера того, как «Реалу» удалось настроить взаимовыгодное сотрудничество с клубами из Бундеслиги. Но, помимо них, есть и другие футболисты, чьи успехи, быть может, не столь блистательны, но все равно заслуживают упоминания. Это и Борха Майораль, и Хоселу, и Лукас Торро, и Омар Маскарель. Каждый из них в определенный момент карьеры покинул «Реал» и продолжил футбольное развитие в Германии. Да, в первую команду «бланкос» никто из них впоследствии так и не подтянулся, зато принес бюджету мадридцев дополнительные финансовые поступления и, как следствие, возможности на трансферном рынке.

От Бернабеу до Переса. Реал снова меняет стратегию в надежде покорить мир

Сейчас особенно заметно, как «Реал» меняет свою кадровую стратегию. От прежних «галактических» замашек у мадридцев не осталось практически ничего. Ныне Флорентино Перес старается делать ставку на молодых и перспективных исполнителей, которых берет за умеренные, по меркам топ-клубов, деньги, чтобы в последствии получить игроков калибра первой величины.

Руководствуясь такой логикой, в январе «бланкос» за 30 миллионов евро подписали таланта «Фламенго» и молодежной сборной Бразилии Рейньера. Вторую часть минувшего сезона он провел в Мадриде, но привлекался лишь к матчам молодежной команды, а потому неудивительно, что в летнее трансферное окно «Реал» снова обратил свой взор на Германию, и принял решение отправить 18-летнего Рейньера в аренду в дортмундскую «Боруссию». Причем, как и в случае с Ашрафом Хакими, соглашение рассчитано сразу на два сезона, по истечении которых в «Реале» и будут принимать решение, как поступить с бразильским футболистом в дальнейшем.

Очевидно, что трансферное сотрудничество «Реала» с клубами, представляющими немецкую Бундеслигу, только набирает обороты. По состоянию на сегодня, «бланкос», по-видимому, рассматривают Германию не просто одним из направлений, куда могут быть отправлены незадействованные в первой команде перспективные игроки, а, скорее, даже приоритетным плацдармом, куда стоит перебрасывать наиболее элитных и многообещающих талантов. И это прекрасно вписывается и уже становится частью той стратегии, которую с прицелом на несколько лет вперед активно реализовывает высший менеджмент «бланкос» во главе с президентом Флорентино Пересом.

Алексей СЛИВЧЕНКО