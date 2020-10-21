Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Не уверен, что Роналду забил бы Динамо»

Киевляне выбрали правильную тактику на матч с «Ювентусом», считает специалист

  • 21.10.2020 09:57
  • 764 просмотра
  • 3 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Не уверен, что Роналду забил бы Динамо»
© Sports.kz. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился впечатлениями о победе туринского «Ювентуса» над киевским «Динамо» (2:0) в поединке 1-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Динамо» в матче с «Ювентусом» достаточно правильно выбрало тактику и играло по своим возможностям, максимально осложняя сопернику возможности подхода к воротам. Да, класс дает о себе знать. Мората здорово играет на опережение, он — нападающий, который много забивает. Он забивал и в «Челси», и в мадридском «Атлетико», и за сборную Испании забивает. Он игрок высокого класса. Я не уверен, что Роналду забил бы «Динамо», а Мората забил два, потому что он выполняет большой объем черновой работы.

Думаю, «Динамо» довольно своей игрой. Расстроились только из-за результата, так как хотели достичь большего. С такой командой, как «Ювентус», много моментов не создашь. Открыто играть с «Ювентусом» нельзя ни в коем случае. Правильно играли динамовцы. И замены правильно делались. Я думаю, что где-то «Ювентус» выжал из минимума максимум. Я был не против ничьей, но, конечно, было бы лучше, если бы динамовцы выиграли», — отметил Грозный.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sashaparmeshin
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://reurl.cc/Q3aGA2
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 21.10.2020 11:08
    0
    Ясный перец! Куда Роналду до "Динамо"? Ну "Баварии". Ну "Ливерпулю". Но самому "Динамо" забить? Вот если бы Роналду в "Колосе" играл или хотя бы в "Дніпро-1", а то в составе малоизвестного "Ювентуса" так высоко планку поднимать. Пусть "Ювентус" и Пирло спасибо скажут что "Динамо" не восстановилось полностью от "Руха". Повезло макаронникам, просто повезло. Ничего. В Турине порвём, как Бобик грелку. Лишь бы Супряга не заболел. Роналду потому и не вышел на поле, что боялся выглядеть смешным на фоне Супряги.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.10.2020 10:30
    +1
    Сборной Украины Роналду не забил и шансов не имел. Так с какого перепугу он забил бы Динамо?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.10.2020 10:30
    +1
    Сборной Украины Роналду не забил и шансов не имел. Так с какого перепугу он забил бы Динамо?
    Ссылка
    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://reurl.cc/Q3aGA2
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 21.10.2020 11:08
    0
    Ясный перец! Куда Роналду до "Динамо"? Ну "Баварии". Ну "Ливерпулю". Но самому "Динамо" забить? Вот если бы Роналду в "Колосе" играл или хотя бы в "Дніпро-1", а то в составе малоизвестного "Ювентуса" так высоко планку поднимать. Пусть "Ювентус" и Пирло спасибо скажут что "Динамо" не восстановилось полностью от "Руха". Повезло макаронникам, просто повезло. Ничего. В Турине порвём, как Бобик грелку. Лишь бы Супряга не заболел. Роналду потому и не вышел на поле, что боялся выглядеть смешным на фоне Супряги.
    Ссылка
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