Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Не уверен, что Роналду забил бы Динамо»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился впечатлениями о победе туринского «Ювентуса» над киевским «Динамо» (2:0) в поединке 1-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Динамо» в матче с «Ювентусом» достаточно правильно выбрало тактику и играло по своим возможностям, максимально осложняя сопернику возможности подхода к воротам. Да, класс дает о себе знать. Мората здорово играет на опережение, он — нападающий, который много забивает. Он забивал и в «Челси», и в мадридском «Атлетико», и за сборную Испании забивает. Он игрок высокого класса. Я не уверен, что Роналду забил бы «Динамо», а Мората забил два, потому что он выполняет большой объем черновой работы.

Думаю, «Динамо» довольно своей игрой. Расстроились только из-за результата, так как хотели достичь большего. С такой командой, как «Ювентус», много моментов не создашь. Открыто играть с «Ювентусом» нельзя ни в коем случае. Правильно играли динамовцы. И замены правильно делались. Я думаю, что где-то «Ювентус» выжал из минимума максимум. Я был не против ничьей, но, конечно, было бы лучше, если бы динамовцы выиграли», — отметил Грозный.