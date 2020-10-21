Итальянские СМИ: «Пирло против Луческу — ученик превзошел учителя»

Sport.ua представляет обзор итальянской прессы после поражения «Динамо» от «Ювентуса» в ЛЧ (0:2)

  • 21.10.2020 06:05
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Итальянские СМИ: «Пирло против Луческу — ученик превзошел учителя»
© ФК Ювентус. Андреа Пирло

Во вторник, 20-го октября, киевское «Динамо» дома проиграло туринскому «Ювентусу» (0:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Итальянские СМИ уделили немало внимания матчу на НСК «Олимпийский».

«Мората в роли Роналду: отличный дубль позволил «Ювентусу» обыграть киевлян», — гласит заголовок авторитетного издания La Gazzetta dello Sport.

«Пирло победил Луческу, у которого некогда был учеником. «Ювентус» в Киеве обыграл «Динамо» со счетом 2:0, дублем отличился Альваро Мората. Туринская команда удачно начала свой путь в Лиге чемпионов, неплохо сыграв в атаке. Наконец-то появился на поле Пауло Дибала, а Кьеллини был вынужден рано попросить замену из-за мышечной травмы. И все это на глазах у 15-ти тысяч зрителей, разбросанных по 70-тысячному НСК «Олимпийский».

Успеху «Ювентуса» способствовала и некоторая застенчивость ужасных (на бумаге) подопечных Луческу. Супряга был малозаметен, а Цыганков излишне осторожен. Пирло остался доволен своей победой в Лиге чемпионов», — подводит итоги поединка La Gazzetta dello Sport.

«Супер Мората, дубль: «Ювентус» в Киеве, Пирло обыграл маэстро Луческу», — пишет известное издание Corriere dello Sport.

«Матч в Киеве подтвердил: в «Ювентусе» вновь есть безжалостный и подавляющий №9. Мората сделал дубль. Не зря Пирло сказал, что испанец «был центральным нападающим, которого мы хотели».

Луческу с самого начала выпустил двух самых талантливых игроков — Владислава Супрягу в качестве центрального нападающего и Виктора Цыганкова для его поддержки. Впрочем, «Динамо» не стремилось повышать темп прессинга.

«Ювентусу» не хватало слаженности в атакующих действиях, ведь три игрока атаки туринской команды в минувшем сезоне играли в разных клубах. Но команда Пирло играет с большим желанием. «Динамо» преимущественно отсиживалось на своей половине поля. Щенсны вступил в игру только после штрафного удара в исполнении Цыганкова.

Второй тайм «Ювентус» начал с быстрого гола Мораты, который добил мяч в ворота после сэйва Бущана. Позже Луческу выпустил на поле Жерсона Родригеша, затем Попова и Вербича. Но сценарий игры так и не изменился.

«Динамо» увеличило напор, тем самым открыв свободные зоны для «Ювентуса». Гости закрыли вопрос на 84-й минуте: идеальный кросс от Куадрадо нашел голову Мораты, который переиграл Бущана. 2:0, три очка в кармане, и первая победа Пирло в Лиге чемпионов», — рассказывает о матче Corriere dello Sport.

«Мората тащит «Ювентус» в Киеве, Пирло побеждает в Лиге чемпионов», — радуется Tuttosport.

«Как и в Серии А, в Лиге чемпионов Пирло дебютировал с победы. Андреа выразил уважение Мирче Луческу, у которого тренировался еще в «Брешии» в шестнадцатилетним возрасте. Пирло поблагодарил наставника долгими объятиями во время предматчевой разминки. Но дальше каждый сражался сам за себя. Ученик превзошел учителя, эффективно использовав имевшиеся ресурсы.

Луческу использовал компактную схему 4-1-4-1. Мората добил мяч в ворота после удара Кулусевски, с которым справился Бущан. Таким образом, испанский форвард сделал себе прекрасный подарок на 28-летие, которое он отпразднует 23-го октября. В сущности, Мората может уже начинать праздновать.

«Ювентус» уверенно контролировал ход матча. За 20 минут до финального свистка «Динамо» Луческу произвело замены и изменило расстановку, пытаясь сокрушить туринцев. Но на 84-й минуте «Ювентус» поставил точку в матче. Куадрадо идеально навесил на Морату, и форвард оформил дубль», — пишет Tuttosport.

Итальянские СМИ очень хвалят Морату за своевременный дубль и отмечают успехи Андреа Пирло на тренерском поприще. «Динамо» итальянская пресса уделила куда меньше внимания, львиная доля которого досталась главному тренеру киевлян и экс-наставнику Пирло Мирче Луческу.

В материале использованы фото ФК «Ювентус».

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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