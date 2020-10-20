Мирча ЛУЧЕСКУ: «Футбол Динамо дает надежду на будущее. Играли хорошо»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал поражение 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Выиграла команда, которая опытнее и была сильнее. Другой уровень техники, другой уровень опыта. Две ошибки - два гола получили. Могли в обороне получше сыграть. Возможно, 2:0 - слишком много, мы заслужили один гол. Но, в целом, «Ювентус» был сильнее и победил заслуженно. Игрой доволен, но недоволен ошибкой на 46 минуте, что полностью поменяло картину. Мы выходили на второй тайм, чтобы рискнуть и победить».

«Теперь сосредоточимся на игре чемпионата и матче против «Ференцвароше».

«Наверное, «Ювентус» и «Барселона» повыше уровнем и нас, и «Ференцвароша». Мы пробуем получить опыт, который так нужен нашим молодым игрокам. Но игру наших футболистов дает надежду. Мы играли хорошо, и это дает надежду на будущее», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.