Мирча ЛУЧЕСКУ: «Футбол Динамо дает надежду на будущее. Играли хорошо»

Тренер киевлян дал экспресс-комментарий после матча Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 22:15
  • 5293 просмотра
  • 13 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Футбол Динамо дает надежду на будущее. Играли хорошо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал поражение 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Выиграла команда, которая опытнее и была сильнее. Другой уровень техники, другой уровень опыта. Две ошибки - два гола получили. Могли в обороне получше сыграть. Возможно, 2:0 - слишком много, мы заслужили один гол. Но, в целом, «Ювентус» был сильнее и победил заслуженно. Игрой доволен, но недоволен ошибкой на 46 минуте, что полностью поменяло картину. Мы выходили на второй тайм, чтобы рискнуть и победить».

«Теперь сосредоточимся на игре чемпионата и матче против «Ференцвароше».

«Наверное, «Ювентус» и «Барселона» повыше уровнем и нас, и «Ференцвароша». Мы пробуем получить опыт, который так нужен нашим молодым игрокам. Но игру наших футболистов дает надежду. Мы играли хорошо, и это дает надежду на будущее», - сказал Луческу в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
    kirya178
    online
      kirya178, 20.10.2020 23:07
    0
    Забарный перенервничал, Миколенко должен играть левого защитника, это его позиция игра сразу обострилась, Родригес показал что он лучше Цыганкова
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 20.10.2020 22:52
    +1
    vostok, 20.10.2020 22:36
    Надо сказать честно: Динамо сегодня играли плохо. Ударов по воротам почти не было, В основном мяч катали поперек поля и отыгрыши назад. Как только шли вперед - сразу же в единоборствах теряли мяч.Супряга - вообщн лишний чел на поле, ни вреда, ни пользы. Цыганков вообще постоянно выводил мяч с правого фланга в центр, где его и проигрывали. Было видно, что Луческу эта тягомотина особо не тревожила, а команда на победу не настроена.
    А ти не забагато хочеш від Динамо? Чому у нас народ думає, що ми маємо розказувати Юве? З якого дива? От Шахта з Інтером показала наш рівень. Скільки моментів Шахта мала за гру? 1 момент, коли Мораеш бив головою, і це все. Правда, аж 5 пропустили. Динамо зіграло як могло, точно не опозорились, зіграють я і все буде добре. А мрії про те що ми маємо кантати гранди є просто мрія и, це не наш рівень, це треба збагнути
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 20.10.2020 22:45
    -4
    vostok, 20.10.2020 22:36
    Надо сказать честно: Динамо сегодня играли плохо. Ударов по воротам почти не было, В основном мяч катали поперек поля и отыгрыши назад. Как только шли вперед - сразу же в единоборствах теряли мяч.Супряга - вообщн лишний чел на поле, ни вреда, ни пользы. Цыганков вообще постоянно выводил мяч с правого фланга в центр, где его и проигрывали. Было видно, что Луческу эта тягомотина особо не тревожила, а команда на победу не настроена.
    ++++
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    vostok
      vostok, 20.10.2020 22:36
    -5
    Надо сказать честно: Динамо сегодня играли плохо. Ударов по воротам почти не было, В основном мяч катали поперек поля и отыгрыши назад. Как только шли вперед - сразу же в единоборствах теряли мяч.Супряга - вообщн лишний чел на поле, ни вреда, ни пользы. Цыганков вообще постоянно выводил мяч с правого фланга в центр, где его и проигрывали. Было видно, что Луческу эта тягомотина особо не тревожила, а команда на победу не настроена.
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 20.10.2020 22:33
    -1
    name_footbol, 20.10.2020 22:24
    Ты наверное в FIFA переиграл.
    Все идет своим временем, с Минаем не научишься. Не забывай играет Динамо тем составов что есть на данный момент против ЮВЕНТУСА, я был бы рад если была бы ничья, но имеем что имеем. Ничего страшного нет! Главное не ниже 3 места занять!
    Адекватные слова. Ну нет в Динамо звезд, и не надо их искуственно создавать..
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    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:31
    -5
    А лучше противник и не дал бы сыграть.
    Ну и полотенце забыли дать Домнулу.(
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    maverik
      maverik, 20.10.2020 22:27
    +10
    Достойная игра в данном состоянии против сильного соперника.Опыт в копилочку.
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    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 20.10.2020 22:24
    0
    Тарас Чубак, 20.10.2020 22:23
    Та ну, Забарный неплохо играет, ну проиграл забтг Морате, разве сразу Полено? Но вот поляк так точно полено, лучше уже Караваев слева?
    Точнее лучше уже Караваев справа ставить, как в сборной
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 20.10.2020 22:24
    +6
    ZnatokFootbola, 20.10.2020 22:20
    Супряга и Забарный - это же два полена! Не понимаю за что их ставят в состав?!
    Супрянга вообще не открывался, не успевал накрывать защитников, а Забарный тупит в каждом матче. Такой рост, длинные ноги, но многим проигрывает в единоборствах.
    Супрягу надо продавать пока ценник не упал.
    Ты наверное в FIFA переиграл.
    Все идет своим временем, с Минаем не научишься. Не забывай играет Динамо тем составов что есть на данный момент против ЮВЕНТУСА, я был бы рад если была бы ничья, но имеем что имеем. Ничего страшного нет! Главное не ниже 3 места занять!
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 20.10.2020 22:23
    +7
    ZnatokFootbola, 20.10.2020 22:20
    Супряга и Забарный - это же два полена! Не понимаю за что их ставят в состав?!
    Супрянга вообще не открывался, не успевал накрывать защитников, а Забарный тупит в каждом матче. Такой рост, длинные ноги, но многим проигрывает в единоборствах.
    Супрягу надо продавать пока ценник не упал.
    Та ну, Забарный неплохо играет, ну проиграл забтг Морате, разве сразу Полено? Но вот поляк так точно полено, лучше уже Караваев слева?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.10.2020 22:22
    +16
    За Динамо сьогодні не соромно.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
      ZnatokFootbola, 20.10.2020 22:20
    -12
    Супряга и Забарный - это же два полена! Не понимаю за что их ставят в состав?!
    Супрянга вообще не открывался, не успевал накрывать защитников, а Забарный тупит в каждом матче. Такой рост, длинные ноги, но многим проигрывает в единоборствах.
    Супрягу надо продавать пока ценник не упал.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 22:18
    +10
    Наконец то тренер появился
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    bonv
    online
      bonv, 20.10.2020 22:22
    +16
    За Динамо сьогодні не соромно.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 20.10.2020 22:27
    +10
    Достойная игра в данном состоянии против сильного соперника.Опыт в копилочку.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 22:18
    +10
    Наконец то тренер появился
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 20.10.2020 22:23
    +7
    ZnatokFootbola, 20.10.2020 22:20
    Супряга и Забарный - это же два полена! Не понимаю за что их ставят в состав?!
    Супрянга вообще не открывался, не успевал накрывать защитников, а Забарный тупит в каждом матче. Такой рост, длинные ноги, но многим проигрывает в единоборствах.
    Супрягу надо продавать пока ценник не упал.
    Та ну, Забарный неплохо играет, ну проиграл забтг Морате, разве сразу Полено? Но вот поляк так точно полено, лучше уже Караваев слева?
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 20.10.2020 22:24
    +6
    ZnatokFootbola, 20.10.2020 22:20
    Супряга и Забарный - это же два полена! Не понимаю за что их ставят в состав?!
    Супрянга вообще не открывался, не успевал накрывать защитников, а Забарный тупит в каждом матче. Такой рост, длинные ноги, но многим проигрывает в единоборствах.
    Супрягу надо продавать пока ценник не упал.
    Ты наверное в FIFA переиграл.
    Все идет своим временем, с Минаем не научишься. Не забывай играет Динамо тем составов что есть на данный момент против ЮВЕНТУСА, я был бы рад если была бы ничья, но имеем что имеем. Ничего страшного нет! Главное не ниже 3 места занять!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 20.10.2020 22:52
    +1
    vostok, 20.10.2020 22:36
    Надо сказать честно: Динамо сегодня играли плохо. Ударов по воротам почти не было, В основном мяч катали поперек поля и отыгрыши назад. Как только шли вперед - сразу же в единоборствах теряли мяч.Супряга - вообщн лишний чел на поле, ни вреда, ни пользы. Цыганков вообще постоянно выводил мяч с правого фланга в центр, где его и проигрывали. Было видно, что Луческу эта тягомотина особо не тревожила, а команда на победу не настроена.
    А ти не забагато хочеш від Динамо? Чому у нас народ думає, що ми маємо розказувати Юве? З якого дива? От Шахта з Інтером показала наш рівень. Скільки моментів Шахта мала за гру? 1 момент, коли Мораеш бив головою, і це все. Правда, аж 5 пропустили. Динамо зіграло як могло, точно не опозорились, зіграють я і все буде добре. А мрії про те що ми маємо кантати гранди є просто мрія и, це не наш рівень, це треба збагнути
    Ссылка
    kirya178
    online
      kirya178, 20.10.2020 23:07
    0
    Забарный перенервничал, Миколенко должен играть левого защитника, это его позиция игра сразу обострилась, Родригес показал что он лучше Цыганкова
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 20.10.2020 22:24
    0
    Тарас Чубак, 20.10.2020 22:23
    Та ну, Забарный неплохо играет, ну проиграл забтг Морате, разве сразу Полено? Но вот поляк так точно полено, лучше уже Караваев слева?
    Точнее лучше уже Караваев справа ставить, как в сборной
    Ссылка
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