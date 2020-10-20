Аллегри может возглавить Челси

Новым главным тренером «Челси» может стать Массимильяно Аллегри. Руководство лондонского клуба может в ближайшее время уволить Фрэнка Лэмпарда.

Работой англичанина в клубе недовольны. Несмотря на масштабное усиление состава летом, команда выиграла всего 2 из стартовых 5 матчей в АПЛ.

Аллегри находится в статусе безработного с мая 2019 года, когда он покинул «Ювентус». Ранее сообщалось о том, что пригласить итальянца хочет «Манчестер Юнайтед».