Аллегри может возглавить Челси

Новым главным тренером «Челси» может стать Массимильяно Аллегри. Руководство лондонского клуба может в ближайшее время уволить Фрэнка Лэмпарда.
Работой англичанина в клубе недовольны. Несмотря на масштабное усиление состава летом, команда выиграла всего 2 из стартовых 5 матчей в АПЛ.
Аллегри находится в статусе безработного с мая 2019 года, когда он покинул «Ювентус». Ранее сообщалось о том, что пригласить итальянца хочет «Манчестер Юнайтед».
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