Аллегри может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед

Норвежский специалист близок к увольнению

  • 15.10.2020 20:25
  • 796 просмотров
  • 2 комментария
Аллегри может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед
© twitter.com/juventusfcen. Массимильяно Аллегри

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может уволить главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. В клубе уже начали искать замену норвежцу.

Одной из кандидатур является Массимильяно Аллегри. Именитый итальянский специалист без работы с тех пор, как в конце сезона 2018/2019 покинул «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с приглашением Маурисио Почеттино. Самого же Аллегри связывают с римскими клубами – «Ромой» и «Лацио».

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Источник — Express

(5 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 15.10.2020 21:53
    0
    Даёшь Почеттино! Тренеры-итальянцы в АПЛ надолго не задерживаются
    Ссылка
    ALM
      ALM, 15.10.2020 20:29
    +2
    Ну и нафига? Почеттино приглашайте, пока другой клуб его не забрал
    Ссылка
    ALM
      ALM, 15.10.2020 20:29
    +2
    Ну и нафига? Почеттино приглашайте, пока другой клуб его не забрал
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 15.10.2020 21:53
    0
    Даёшь Почеттино! Тренеры-итальянцы в АПЛ надолго не задерживаются
    Ссылка
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