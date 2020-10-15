Аллегри может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может уволить главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. В клубе уже начали искать замену норвежцу.

Одной из кандидатур является Массимильяно Аллегри. Именитый итальянский специалист без работы с тех пор, как в конце сезона 2018/2019 покинул «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с приглашением Маурисио Почеттино. Самого же Аллегри связывают с римскими клубами – «Ромой» и «Лацио».