ВОРОНИН – о работе в московском Динамо: «Устал ждать звонка из Киева»

Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему принял предложение российского клуба

  • 20.10.2020 17:28
  • 3269 просмотров
  • 7 комментариев
ВОРОНИН – о работе в московском Динамо: «Устал ждать звонка из Киева»
© ФК Динамо Москва. Андрей Воронин

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин объяснил, почему принял предложение московского «Динамо» войти в тренерский штаб российской команды.

«Первое официальное приглашение от «Динамо» я получил, когда командой руководил Дима Хохлов. Я очень хотел помочь своему другу, но войти в его тренерский штаб по ряду, в том числе семейных, обстоятельств у меня не получилось. Во время квалификации к ЧМ-2018 мне позвонил старый товарищ по сборной Андрей Шевченко и предложил помочь национальной команде скаутинговой работой. Я был рад сотрудничать с родной сборной, после чего ждал официального назначения. Из-за этого отклонил несколько других предложений – в частности, из Германии. Время шло, но телефон молчал. Параллельно я получал образование, учась в центре лицензирования тренеров при УАФ.

Однако у меня сохранился канал связи с советом директоров «Динамо». В какой-то период обсуждали перспективу моей работы скаутом в Европе. Затем представители клуба советовались со мной по ряду потенциальных тренеров, с которыми я пересекался, еще играя в Бундеслиге. Спрашивали моего мнения и о будущем спортивного директора Желько Бувача, который был многолетним помощником Юргена Клоппа, в том числе и в тот период, когда я играл под его руководством в «Майнце». Сам Бувач также интересовался «Динамо», и в итоге, оценив полученную информацию, стороны заключили контракт.

Сейчас же довольно неожиданно поступило предложение войти в немецкий тренерский штаб «Динамо» во главе с Сандро Шварцем, с которым 20 лет назад мы три года играли в том же «Майнце». Поскольку звонка из Киева я устал ждать, а «Динамо» для меня команда не чужая – здесь я заканчивал свою карьеру – решил дать согласие.

Диплом УЕФА у меня есть, тренерский опыт в низших лигах Германии с «Бюдерихом» прошел, пора делать первые серьезные шаги в профессии на более высоком уровне. С радостью поучусь у профессионалов и помогу людям, которые отнеслись ко мне с доверием», – сказал Воронин.

Напомним, Андрей Воронин выступал за «Динамо» Москва с 2010 по 2014 год.

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Источник — ТаТоТаке

(14 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.10.2020 18:14
    +2
    Там немного другая история, Воронин не договаривает. Проблема возникла из-за оплаты труда, Воронина цена не устроила, на том и разошлись...
    Ссылка
    Владислав Короткіх
    online
      Владислав Короткіх, 20.10.2020 18:01
    +4
    Игорь Нестеренко, 20.10.2020 17:37
    Вітаю ще одного хохла на мокшанській землі! Головне, щоб не ображався на "хохла"! Тим більше його запрошував раніше сам Діма Хохлов
    який від хохол ? у нього просто український паспорт))))
    Ссылка
    Standard
      Standard, 20.10.2020 17:58
    +4
    Спасибі, що хоч від зубожіння в пополчєнци не записався.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 17:57
    +2
    Андрей, удачи.
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    maverik
      maverik, 20.10.2020 17:54
    -1
    На хер ты нужен в Киеве чудило !!!
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    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 20.10.2020 17:37
    +4
    Вітаю ще одного хохла на мокшанській землі! Головне, щоб не ображався на "хохла"! Тим більше його запрошував раніше сам Діма Хохлов
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.10.2020 17:33
    +8
    Хоть честно написал. Успехов Воронину в футболе в новом статусе.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.10.2020 17:33
    +8
    Хоть честно написал. Успехов Воронину в футболе в новом статусе.
    Ссылка
    Владислав Короткіх
    online
      Владислав Короткіх, 20.10.2020 18:01
    +4
    Игорь Нестеренко, 20.10.2020 17:37
    Вітаю ще одного хохла на мокшанській землі! Головне, щоб не ображався на "хохла"! Тим більше його запрошував раніше сам Діма Хохлов
    який від хохол ? у нього просто український паспорт))))
    Ссылка
    Standard
      Standard, 20.10.2020 17:58
    +4
    Спасибі, що хоч від зубожіння в пополчєнци не записався.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 20.10.2020 17:37
    +4
    Вітаю ще одного хохла на мокшанській землі! Головне, щоб не ображався на "хохла"! Тим більше його запрошував раніше сам Діма Хохлов
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.10.2020 18:14
    +2
    Там немного другая история, Воронин не договаривает. Проблема возникла из-за оплаты труда, Воронина цена не устроила, на том и разошлись...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 17:57
    +2
    Андрей, удачи.
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