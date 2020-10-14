ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Воронин трудоустроился в Динамо Москва

Официальный сайт клуба «Динамо» Москва подтвердил, что экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин стал помощником нового главного тренера команды Сандро Шварца.
Воронин выступал за «Динамо» Москва с 2010 по 2014 год.
В составе команды выступает украинский защитник Иван Ордец. После 10-ти туров «Динамо» набрало 17 очков и находится на 6-м месте.
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Источник — ФК Динамо Москва
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P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
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