ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Воронин трудоустроился в Динамо Москва

Будет ассистентом главного тренера

  • 14.10.2020 23:29
  • 1325 просмотров
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Воронин трудоустроился в Динамо Москва
© fcdynamo.ru

Официальный сайт клуба «Динамо» Москва подтвердил, что экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин стал помощником нового главного тренера команды Сандро Шварца.

Воронин выступал за «Динамо» Москва с 2010 по 2014 год.

В составе команды выступает украинский защитник Иван Ордец. После 10-ти туров «Динамо» набрало 17 очков и находится на 6-м месте.

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Источник — ФК Динамо Москва

(9 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 15.10.2020 00:13
    0
    Еще один кормилец. Прийдешь в бухгалтерию за зарплатой - не забудь попросить бочку варенья и корзину печенья
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.10.2020 00:13
    0
    Еще один кормилец. Прийдешь в бухгалтерию за зарплатой
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 00:04
    +2
    Maks7777, 15.10.2020 00:02
    Ссынок 7-1 наскокал с ссынками своими и радуешься ну ты и петух
    Долб...еб, школу окончи. 7 динамовцев Испанию надрали, гол забили, лучший игрок вратарь Динамо А твои симулировали болячки, убогие
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 00:03
    -2
    Maks7777, 15.10.2020 00:00
    Ты уже автобусс помыл перед юве и барсой!Как же на вас поскачут так поскачут
    Думаю над вами Реал и Ко поглумятся как нужно Ну бомжи есть бомжи Даешь 10 от Реала
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 15.10.2020 00:02
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Frank Piter, 14.10.2020 23:57
    Всю ночь скакали, когда Испанию надрали. Сегодня доскакивали, когда Раиссю Венгрия мордой по полю возила
    P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
    Ссынок 7-1 наскокал с ссынками своими и радуешься ну ты и петух
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 15.10.2020 00:00
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Frank Piter, 14.10.2020 23:57
    Всю ночь скакали, когда Испанию надрали. Сегодня доскакивали, когда Раиссю Венгрия мордой по полю возила
    P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
    Ты уже автобусс помыл перед юве и барсой!Как же на вас поскачут так поскачут
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.10.2020 23:57
    +3
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:42
    Столько, сколько ты сегодня раз скакал.
    Всю ночь скакали, когда Испанию надрали. Сегодня доскакивали, когда Раиссю Венгрия мордой по полю возила
    P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.10.2020 23:49
    +7
    Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:41
    Вата, скільки можна висерати на кожному кроці?
    Так Тимофекалюк здесь главный засранец.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:42
    -12
    Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:41
    Вата, скільки можна висерати на кожному кроці?
    Столько, сколько ты сегодня раз скакал.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:41
    +11
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:39
    Удачи.
    Вата, скільки можна висерати на кожному кроці?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:39
    -18
    Удачи.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:41
    +11
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:39
    Удачи.
    Вата, скільки можна висерати на кожному кроці?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.10.2020 23:49
    +7
    Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 23:41
    Вата, скільки можна висерати на кожному кроці?
    Так Тимофекалюк здесь главный засранец.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.10.2020 23:57
    +3
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 23:42
    Столько, сколько ты сегодня раз скакал.
    Всю ночь скакали, когда Испанию надрали. Сегодня доскакивали, когда Раиссю Венгрия мордой по полю возила
    P.S. Как там вода? Сегодня пил говно с водой или только мылся в нем?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 00:04
    +2
    Maks7777, 15.10.2020 00:02
    Ссынок 7-1 наскокал с ссынками своими и радуешься ну ты и петух
    Долб...еб, школу окончи. 7 динамовцев Испанию надрали, гол забили, лучший игрок вратарь Динамо А твои симулировали болячки, убогие
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.10.2020 00:13
    0
    Еще один кормилец. Прийдешь в бухгалтерию за зарплатой - не забудь попросить бочку варенья и корзину печенья
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.10.2020 00:13
    0
    Еще один кормилец. Прийдешь в бухгалтерию за зарплатой
    Ссылка
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