Милан будет следить за Миколенко в матче с Ювентусом

Сегодня, 20 октября «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус».
По информации итальянских СМИ, за матчем будут пристально следить представители «Милана». Они будут наблюдать за защитником «Динамо» Виталием Миколенко.
В «Милане» хотят оценить уровень Миколенко на фоне итальянского топ-клуба. Если 21-летний украинец хорошо проявит себя в этом матче, это может окончательно убедить руководство «Милана» в целесообразности подписания игрока.
В начале октября Миколенко продлил контракт с «Динамо». Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.
Источник — Calciomercato
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Италия и Испания идеальный вариант. Милан был бы за счастье, если правда.
Италия и Испания идеальный вариант. Милан был бы за счастье, если правда.
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