Милан будет следить за Миколенко в матче с Ювентусом

Матч с чемпионами Италии может стать судьбоносным для защитника

  • 20.10.2020 16:43
  • 640 просмотров
  • 3 комментария
Милан будет следить за Миколенко в матче с Ювентусом
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Сегодня, 20 октября «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус».

По информации итальянских СМИ, за матчем будут пристально следить представители «Милана». Они будут наблюдать за защитником «Динамо» Виталием Миколенко.

В «Милане» хотят оценить уровень Миколенко на фоне итальянского топ-клуба. Если 21-летний украинец хорошо проявит себя в этом матче, это может окончательно убедить руководство «Милана» в целесообразности подписания игрока.

В начале октября Миколенко продлил контракт с «Динамо». Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.10.2020 17:21
    0
    Александр Шевченко, 20.10.2020 16:47
    А самому Миколенко нужен тот Милан и Италия? Может он в Англии хочет играть и его стиль под АПЛ подойдет сто процентов
    АПЛ не для наших игроков. Я б туда на месте наших даже не смотрел. Там слишком высокие требования и нужна очень хорошая физуха. Там никто не будет давать тебе время на раскачку. Провалил пару матчей и все, ты уже некому не нужен.
    Италия и Испания идеальный вариант. Милан был бы за счастье, если правда.
    Ссылка
    Серега Чичирко
      Серега Чичирко, 20.10.2020 16:50
    +1
    если будет в центре, то кому нужно защитник из под которого столько ударов наноситься, а на фланге он очень хорош
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.10.2020 16:47
    -2
    А самому Миколенко нужен тот Милан и Италия? Может он в Англии хочет играть и его стиль под АПЛ подойдет сто процентов
    Ссылка
    Серега Чичирко
      Серега Чичирко, 20.10.2020 16:50
    +1
    если будет в центре, то кому нужно защитник из под которого столько ударов наноситься, а на фланге он очень хорош
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.10.2020 17:21
    0
    Александр Шевченко, 20.10.2020 16:47
    А самому Миколенко нужен тот Милан и Италия? Может он в Англии хочет играть и его стиль под АПЛ подойдет сто процентов
    АПЛ не для наших игроков. Я б туда на месте наших даже не смотрел. Там слишком высокие требования и нужна очень хорошая физуха. Там никто не будет давать тебе время на раскачку. Провалил пару матчей и все, ты уже некому не нужен.
    Италия и Испания идеальный вариант. Милан был бы за счастье, если правда.
    Ссылка
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