Милан будет следить за Миколенко в матче с Ювентусом

Сегодня, 20 октября «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус».

По информации итальянских СМИ, за матчем будут пристально следить представители «Милана». Они будут наблюдать за защитником «Динамо» Виталием Миколенко.

В «Милане» хотят оценить уровень Миколенко на фоне итальянского топ-клуба. Если 21-летний украинец хорошо проявит себя в этом матче, это может окончательно убедить руководство «Милана» в целесообразности подписания игрока.

В начале октября Миколенко продлил контракт с «Динамо». Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.