Зеленский обещает каждому региону Украины по большой спортивной арене

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады озвучил еще одну грандиозную цель - возведение современной спортивной арены в каждом регионе Украины.
«Мы также готовим программу «Украина - чемпион!». В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена. Каждая из них будет носить имя выдающегося украинского чемпиона», - сказал глава государства.
Напомним, ранее Зеленский обещал, что с 2021 года в учебных заведениях Украины начнут строить бассейны.
Читайте также: В заочном режиме. Зеленский «наградил» Блохина орденом Ярослава Мудрого
Источник — Украинская правда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Стадионы в Харькове и Киеве продаються(надо запретить продажу стадион и спорт арен),в Киеве Алиев на своем канале расказывал что будут строить ЖК,в Харькове сносят СК Вирта,взорвали СК Авагард опять для постройки ЖК,продали бассейн завода Кондиционер.
- знає та послуговується Мовою своє держави - Українською;
- вивчає та розуміє Історію України;
- поважає Героїв України, людей які поклали своє життя та працю заради України, її розвитку;
- підтримує Армію та військових України, які боронять свою державу від нападників та ворогів;
- прославляє Україну своєю творчою та щирою працею;
- відстоює інтереси України в межах совісті, честі та моралі.
=
В Україні зараз повно фейкових або формальних українців, які або мають український паспорт, або імітують свою про-українську позицію, але по суті є людьми, які зневажають Україну та витирають ноги об українське.
=
Бути українцем, це щоденне зусилля - це бути чесним, працьовитим, моральним, добрим та сильним в своїй любові до українського, українців, України та Світу навколо.
- мы построим в каждом регионе современную спортивную арену !
Ермак:
- господин президент , но у нас на это нету денег !
Президент Зеленский:
- деньги дадут олигархи , в том числе и Коломойский!
Беня Коломойский :
- я могу покрасить по одному или два ларьку возле каждой спортивной арены
- А какая разница!
- А какая разница!
- А какая разница!
- А какая разница!
- знає та послуговується Мовою своє держави - Українською;
- вивчає та розуміє Історію України;
- поважає Героїв України, людей які поклали своє життя та працю заради України, її розвитку;
- підтримує Армію та військових України, які боронять свою державу від нападників та ворогів;
- прославляє Україну своєю творчою та щирою працею;
- відстоює інтереси України в межах совісті, честі та моралі.
=
В Україні зараз повно фейкових або формальних українців, які або мають український паспорт, або імітують свою про-українську позицію, але по суті є людьми, які зневажають Україну та витирають ноги об українське.
=
Бути українцем, це щоденне зусилля - це бути чесним, працьовитим, моральним, добрим та сильним в своїй любові до українського, українців, України та Світу навколо.
- мы построим в каждом регионе современную спортивную арену !
Ермак:
- господин президент , но у нас на это нету денег !
Президент Зеленский:
- деньги дадут олигархи , в том числе и Коломойский!
Беня Коломойский :
- я могу покрасить по одному или два ларьку возле каждой спортивной арены
Стадионы в Харькове и Киеве продаються(надо запретить продажу стадион и спорт арен),в Киеве Алиев на своем канале расказывал что будут строить ЖК,в Харькове сносят СК Вирта,взорвали СК Авагард опять для постройки ЖК,продали бассейн завода Кондиционер.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.