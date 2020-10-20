Зеленский обещает каждому региону Украины по большой спортивной арене

Президент Украины озвучил грандиозные планы на будущее

  • 20.10.2020 14:46
  • 1569 просмотров
  • 19 комментариев
Зеленский обещает каждому региону Украины по большой спортивной арене
© 24 канал. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады озвучил еще одну грандиозную цель - возведение современной спортивной арены в каждом регионе Украины.

«Мы также готовим программу «Украина - чемпион!». В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена. Каждая из них будет носить имя выдающегося украинского чемпиона», - сказал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский обещал, что с 2021 года в учебных заведениях Украины начнут строить бассейны.

Читайте также: В заочном режиме. Зеленский «наградил» Блохина орденом Ярослава Мудрого

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская правда

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    roman_kros
    online
      roman_kros, 20.10.2020 15:48
    0
    Хороший жарт, хороший.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 20.10.2020 15:43
    0
    Лучше расскажите про нынешнее состояние бассейнов,стадионов,хоккейных арен и т.д.В Харькове например Парк стадион Свет Шахтера,сейчас реабилитационный центр для собак(дело то вроде хорошее),но они используют только здание,а сам парк-стадион среди которых два футбольных поля,тенисный корт и другая инфраструктура в запущенном состоянии,а ведь раньше там были секции дзюдо и т.д.,в футбол играли.
    Стадионы в Харькове и Киеве продаються(надо запретить продажу стадион и спорт арен),в Киеве Алиев на своем канале расказывал что будут строить ЖК,в Харькове сносят СК Вирта,взорвали СК Авагард опять для постройки ЖК,продали бассейн завода Кондиционер.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.10.2020 15:39
    0
    Pro100ecspert, 20.10.2020 15:18
    73% баранів
    Вот только не надо баранов оскорблять. Бараны безобидные животные, а эти "пошутили" на просраные 5 лет жизни Украины. Хотя больше, чем пять. Из той жопы, в которую ввел Бубочка Украину еще ни один год надо будет вылазить до уровня 19 года. А долгов оно набрало, как Янукович.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 20.10.2020 15:36
    +1
    Ще один фонд боротьби з вірусом створять і знову візьмуть звідти на цю програму більшу частину грошей? Лікарні ніхто не ремонтував. Киснем ліжка не обладнали. Лікарі закуповують собі самі захисні костюми. А хворі самостійно купують більшість ліків. Зато дороги будують - чудово, але не за рахунок бюджету, за рахунок фонду боротьби з вірусом...
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 20.10.2020 15:34
    -1
    Pro100ecspert, 20.10.2020 15:18
    73% баранів
    половина из них против пороха голосовала, а из тех кто за Зе, не за него, а против приевшихся воровских политичных сил, По, Юю, Бо и прочего дерьма. Зато Зеля против Рассии и слава Украини кричит, что вам ещё надо, революционеры гидности, вы же этого и добивались.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.10.2020 15:31
    +2
    Справжнім Українцем є людина, яка
    - знає та послуговується Мовою своє держави - Українською;
    - вивчає та розуміє Історію України;
    - поважає Героїв України, людей які поклали своє життя та працю заради України, її розвитку;
    - підтримує Армію та військових України, які боронять свою державу від нападників та ворогів;
    - прославляє Україну своєю творчою та щирою працею;
    - відстоює інтереси України в межах совісті, честі та моралі.
    =
    В Україні зараз повно фейкових або формальних українців, які або мають український паспорт, або імітують свою про-українську позицію, але по суті є людьми, які зневажають Україну та витирають ноги об українське.
    =
    Бути українцем, це щоденне зусилля - це бути чесним, працьовитим, моральним, добрим та сильним в своїй любові до українського, українців, України та Світу навколо.
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 20.10.2020 15:29
    +1
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 14:58
    Оно только обещать и может.
    ты думаешь не построит, только раз в 10 дороже.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 20.10.2020 15:27
    +1
    Кстати президент немного опоздал уже есть бассейн Яны Клочковой и Дворец Спорта имени Кирпы,так что эта идея не нова и где то попахивает СССР.
    Ссылка
    Dmit D
      Dmit D, 20.10.2020 15:26
    +5
    как только учителя по 4000$ получат, так сразу и начнут строить))
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 20.10.2020 15:21
    +2
    Конечно можно строить бассейны и Арены.но что со старыми Басейнами например в Харькове Дельфин,Динамо и на Спартаке открытого типа стоят в запущенном состоянии,Арены тоже если идет речь о таком виде арен как О2 арена в Лондоне,то в Харькове на месте Арены для Евробаскета которая уже собираются построить высотку,на месте где это можно было построить на холодной горе (раньше там планировали автостанцию)построили ЖК целы микрорайон,а где то на отшибе она не нужна,кстати символ Харькова заброшенный элеватор тоже сносят под очередной ЖК,возле стадиона Металлист вместо парковки для стадиона тоже ЖК,т.е.все места заняты,а ещё есть старый дворец спорта который нуждается в реконструкции.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 20.10.2020 15:20
    +1
    Президент Зеленский:
    - мы построим в каждом регионе современную спортивную арену !
    Ермак:
    - господин президент , но у нас на это нету денег !
    Президент Зеленский:
    - деньги дадут олигархи , в том числе и Коломойский!
    Беня Коломойский :
    - я могу покрасить по одному или два ларьку возле каждой спортивной арены
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 20.10.2020 15:18
    -2
    73% баранів
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 20.10.2020 15:17
    +2
    а потом вспомнят про дворцы спорта
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 20.10.2020 15:16
    +3
    Клоун
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.10.2020 15:03
    +10
    Вова сказал - Вова пошутил.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.10.2020 15:02
    +6
    Sauron, 20.10.2020 14:59
    - Спортивная арена для какого вида спорта?
    - А какая разница!
    Остап Ибрагимович про НЬЮ-Васюки...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 20.10.2020 14:59
    +9
    - Спортивная арена для какого вида спорта?
    - А какая разница!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 14:58
    +5
    Оно только обещать и может.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.10.2020 14:50
    +7
    Добра ложка до обіду, а обіцянки до виборів
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.10.2020 15:03
    +10
    Вова сказал - Вова пошутил.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 20.10.2020 14:59
    +9
    - Спортивная арена для какого вида спорта?
    - А какая разница!
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.10.2020 14:50
    +7
    Добра ложка до обіду, а обіцянки до виборів
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.10.2020 15:02
    +6
    Sauron, 20.10.2020 14:59
    - Спортивная арена для какого вида спорта?
    - А какая разница!
    Остап Ибрагимович про НЬЮ-Васюки...
    Ссылка
    Dmit D
      Dmit D, 20.10.2020 15:26
    +5
    как только учителя по 4000$ получат, так сразу и начнут строить))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 14:58
    +5
    Оно только обещать и может.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 20.10.2020 15:16
    +3
    Клоун
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.10.2020 15:31
    +2
    Справжнім Українцем є людина, яка
    - знає та послуговується Мовою своє держави - Українською;
    - вивчає та розуміє Історію України;
    - поважає Героїв України, людей які поклали своє життя та працю заради України, її розвитку;
    - підтримує Армію та військових України, які боронять свою державу від нападників та ворогів;
    - прославляє Україну своєю творчою та щирою працею;
    - відстоює інтереси України в межах совісті, честі та моралі.
    =
    В Україні зараз повно фейкових або формальних українців, які або мають український паспорт, або імітують свою про-українську позицію, але по суті є людьми, які зневажають Україну та витирають ноги об українське.
    =
    Бути українцем, це щоденне зусилля - це бути чесним, працьовитим, моральним, добрим та сильним в своїй любові до українського, українців, України та Світу навколо.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 20.10.2020 15:21
    +2
    Конечно можно строить бассейны и Арены.но что со старыми Басейнами например в Харькове Дельфин,Динамо и на Спартаке открытого типа стоят в запущенном состоянии,Арены тоже если идет речь о таком виде арен как О2 арена в Лондоне,то в Харькове на месте Арены для Евробаскета которая уже собираются построить высотку,на месте где это можно было построить на холодной горе (раньше там планировали автостанцию)построили ЖК целы микрорайон,а где то на отшибе она не нужна,кстати символ Харькова заброшенный элеватор тоже сносят под очередной ЖК,возле стадиона Металлист вместо парковки для стадиона тоже ЖК,т.е.все места заняты,а ещё есть старый дворец спорта который нуждается в реконструкции.
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 20.10.2020 15:17
    +2
    а потом вспомнят про дворцы спорта
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 20.10.2020 15:36
    +1
    Ще один фонд боротьби з вірусом створять і знову візьмуть звідти на цю програму більшу частину грошей? Лікарні ніхто не ремонтував. Киснем ліжка не обладнали. Лікарі закуповують собі самі захисні костюми. А хворі самостійно купують більшість ліків. Зато дороги будують - чудово, але не за рахунок бюджету, за рахунок фонду боротьби з вірусом...
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 20.10.2020 15:29
    +1
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 14:58
    Оно только обещать и может.
    ты думаешь не построит, только раз в 10 дороже.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 20.10.2020 15:27
    +1
    Кстати президент немного опоздал уже есть бассейн Яны Клочковой и Дворец Спорта имени Кирпы,так что эта идея не нова и где то попахивает СССР.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 20.10.2020 15:20
    +1
    Президент Зеленский:
    - мы построим в каждом регионе современную спортивную арену !
    Ермак:
    - господин президент , но у нас на это нету денег !
    Президент Зеленский:
    - деньги дадут олигархи , в том числе и Коломойский!
    Беня Коломойский :
    - я могу покрасить по одному или два ларьку возле каждой спортивной арены
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 20.10.2020 15:48
    0
    Хороший жарт, хороший.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 20.10.2020 15:43
    0
    Лучше расскажите про нынешнее состояние бассейнов,стадионов,хоккейных арен и т.д.В Харькове например Парк стадион Свет Шахтера,сейчас реабилитационный центр для собак(дело то вроде хорошее),но они используют только здание,а сам парк-стадион среди которых два футбольных поля,тенисный корт и другая инфраструктура в запущенном состоянии,а ведь раньше там были секции дзюдо и т.д.,в футбол играли.
    Стадионы в Харькове и Киеве продаються(надо запретить продажу стадион и спорт арен),в Киеве Алиев на своем канале расказывал что будут строить ЖК,в Харькове сносят СК Вирта,взорвали СК Авагард опять для постройки ЖК,продали бассейн завода Кондиционер.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.10.2020 15:39
    0
    Pro100ecspert, 20.10.2020 15:18
    73% баранів
    Вот только не надо баранов оскорблять. Бараны безобидные животные, а эти "пошутили" на просраные 5 лет жизни Украины. Хотя больше, чем пять. Из той жопы, в которую ввел Бубочка Украину еще ни один год надо будет вылазить до уровня 19 года. А долгов оно набрало, как Янукович.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности