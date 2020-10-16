В заочном режиме. Зеленский «наградил» Блохина орденом Ярослава Мудрого

Вместо 15 ветеранов «Динамо» на вручение наград пришло меньше половины

  • 16.10.2020 23:59
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В заочном режиме. Зеленский «наградил» Блохина орденом Ярослава Мудрого
© ФК Динамо Киев

Опубликован Указ Президента Украины №446/2020 о награждении государственными наградами Украины ветеранов команды «Футбольный клуб «Динамо» Киев». В документе сказано:

За весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, полученных под руководством главного тренера футбольного клуба «Динамо» Киев, Героя Украины Лобановского Валерия Васильевича, постановляю:

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени

  • БЛОХИНА Олега Владимировича – лучшего футболиста Европы 1975 года, двукратного обладателя Кубка обладателей кубков 1975, 1986 годов и Суперкубка УЕФА 1975 года

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени

  • БУРЯКА Леонида Иосифовича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
  • ВЕРЕМЕЕВА Владимира Григорьевича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
  • МАЛЮТУ Владимира Игоревича – врача футбольного клуба Динамо Киев
  • МУНТЯНА Владимира Федоровича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

Наградить орденом За заслуги I степени

  • КОНЬКОВА Анатолия Дмитриевича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
  • ОНИЩЕНКО Владимира Ивановича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
  • РЕШКО Стефана Михайловича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
  • ФОМЕНКО Михаила Ивановича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

Наградить орденом За заслуги II степени

  • ДАМИНА Александра Николаевича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года
  • КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года
  • МАСЛОВА Виктора Борисовича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года
  • ОШЕМКОВА Михаила Олеговича – оператора футбольного клуба Динамо Киев в 1970-1980 годах
  • СЛОБОДЯНА Петра Петровича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года
  • ШЕПЕЛЯ Анатолия Николаевича – игрока футбольного клуба Динамо Киев в 1974 году.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

Отметим, что вместо 15 ветеранов на вручение наград пришло меньше половины. Не появились на церемонии Блохин, Коньков, Маслов, Онищенко, Фоменко и другие.

ФОТО: Зеленский вручил ветеранам киевского Динамо государственные награды

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Тарасов
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      Віталій Тарасов, 17.10.2020 00:30
    -2
    Зелепукіну залишилось хіба-що у себе на камеру відсмоктати , хоча і це сто відсотків не допоможе .
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 17.10.2020 00:04
    -2
    жалко того что вместо него такие же бандюки придут, ес и зажоп, шарии тоже сомнительные ребята.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 17.10.2020 00:03
    -2
    ну не спасёт зеля это твой рейтинг перед выборами. он бедный уже не знает что делать от отчаяния.
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