В заочном режиме. Зеленский «наградил» Блохина орденом Ярослава Мудрого

Опубликован Указ Президента Украины №446/2020 о награждении государственными наградами Украины ветеранов команды «Футбольный клуб «Динамо» Киев». В документе сказано:

За весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, полученных под руководством главного тренера футбольного клуба «Динамо» Киев, Героя Украины Лобановского Валерия Васильевича, постановляю:

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени

БЛОХИНА Олега Владимировича – лучшего футболиста Европы 1975 года, двукратного обладателя Кубка обладателей кубков 1975, 1986 годов и Суперкубка УЕФА 1975 года

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени

БУРЯКА Леонида Иосифовича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

ВЕРЕМЕЕВА Владимира Григорьевича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

МАЛЮТУ Владимира Игоревича – врача футбольного клуба Динамо Киев

МУНТЯНА Владимира Федоровича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

Наградить орденом За заслуги I степени

КОНЬКОВА Анатолия Дмитриевича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

ОНИЩЕНКО Владимира Ивановича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

РЕШКО Стефана Михайловича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

ФОМЕНКО Михаила Ивановича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

Наградить орденом За заслуги II степени

ДАМИНА Александра Николаевича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года

КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года

МАСЛОВА Виктора Борисовича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года

ОШЕМКОВА Михаила Олеговича – оператора футбольного клуба Динамо Киев в 1970-1980 годах

СЛОБОДЯНА Петра Петровича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года

ШЕПЕЛЯ Анатолия Николаевича – игрока футбольного клуба Динамо Киев в 1974 году.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

Отметим, что вместо 15 ветеранов на вручение наград пришло меньше половины. Не появились на церемонии Блохин, Коньков, Маслов, Онищенко, Фоменко и другие.

ФОТО: Зеленский вручил ветеранам киевского Динамо государственные награды