В заочном режиме. Зеленский «наградил» Блохина орденом Ярослава Мудрого

Опубликован Указ Президента Украины №446/2020 о награждении государственными наградами Украины ветеранов команды «Футбольный клуб «Динамо» Киев». В документе сказано:
За весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, полученных под руководством главного тренера футбольного клуба «Динамо» Киев, Героя Украины Лобановского Валерия Васильевича, постановляю:
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени
- БЛОХИНА Олега Владимировича – лучшего футболиста Европы 1975 года, двукратного обладателя Кубка обладателей кубков 1975, 1986 годов и Суперкубка УЕФА 1975 года
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени
- БУРЯКА Леонида Иосифовича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
- ВЕРЕМЕЕВА Владимира Григорьевича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
- МАЛЮТУ Владимира Игоревича – врача футбольного клуба Динамо Киев
- МУНТЯНА Владимира Федоровича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
Наградить орденом За заслуги I степени
- КОНЬКОВА Анатолия Дмитриевича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
- ОНИЩЕНКО Владимира Ивановича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
- РЕШКО Стефана Михайловича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
- ФОМЕНКО Михаила Ивановича – обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
Наградить орденом За заслуги II степени
- ДАМИНА Александра Николаевича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года
- КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года
- МАСЛОВА Виктора Борисовича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года
- ОШЕМКОВА Михаила Олеговича – оператора футбольного клуба Динамо Киев в 1970-1980 годах
- СЛОБОДЯНА Петра Петровича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года
- ШЕПЕЛЯ Анатолия Николаевича – игрока футбольного клуба Динамо Киев в 1974 году.
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
Отметим, что вместо 15 ветеранов на вручение наград пришло меньше половины. Не появились на церемонии Блохин, Коньков, Маслов, Онищенко, Фоменко и другие.
ФОТО: Зеленский вручил ветеранам киевского Динамо государственные награды
Источник — ФК Динамо Киев
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