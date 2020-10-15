ФОТО. Зеленский вручил ветеранам киевского Динамо государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками «Динамо» (Киев), которые 45 лет назад выиграли Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
Во время встречи Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам столичного клуба.
«Такой большой победы в Украине никогда не было», – отметил президент.
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Источник — ФК Динамо Киев
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И именно он сделает Динамо чемпионами, а не Домнул Мирча.
Здоровья и долгих лет жизни, всем участникам тех славных событий
Ты ж не Позняках якобы
За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
И именно он сделает Динамо чемпионами, а не Домнул Мирча.
Здоровья и долгих лет жизни, всем участникам тех славных событий
Ты ж не Позняках якобы
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