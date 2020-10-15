ФОТО. Зеленский вручил ветеранам киевского Динамо государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками «Динамо» (Киев), которые 45 лет назад выиграли Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.



Во время встречи Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам столичного клуба.



«Такой большой победы в Украине никогда не было», – отметил президент.