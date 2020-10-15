ФОТО. Зеленский вручил ветеранам киевского Динамо государственные награды

Президент Украины встретился с игроками, которые в 1975 году выиграли два евротрофея

  • 15.10.2020 22:06
  • 3264 просмотра
  • 38 комментариев
ФОТО. Зеленский вручил ветеранам киевского Динамо государственные награды
© ФК Динамо Киев. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками «Динамо» (Киев), которые 45 лет назад выиграли Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
 
Во время встречи Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам столичного клуба.
 
«Такой большой победы в Украине никогда не было», – отметил президент.

zelenskiy-vruchil-nagrady-veteranam-dinamo
zelenskiy-vruchil-nagrady-veteranam-dinamo-foto-1
zelenskiy-vruchil-nagrady-veteranam-dinamo-foto-2
zelenskiy-vruchil-nagrady-veteranam-dinamo-foto-3
zelenskiy-vruchil-nagrady-veteranam-dinamo-foto-4

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 15.10.2020 23:26
    0
    Вот именно Зеленский и есть болельщик №1 у Динамо, а не какие то ультрас.
    И именно он сделает Динамо чемпионами, а не Домнул Мирча.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:24
    0
    Великая победа
    Здоровья и долгих лет жизни, всем участникам тех славных событий
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:22
    0
    Maks7777, 15.10.2020 22:28
    Донецкие таким как ты киевлянам
    А ты готов к Ривер Моллу подъехать , организуем тебе киевлян , и попробуешь им в рот надавать ?
    Ты ж не Позняках якобы
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 23:18
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 22:28
    Пе..др тебе в будке свет провели гавкать началл
    Так скакал или нет, пи...р? Президент твоего клуба уже 25 лет назад поскакал и полетел, как живой говорят был
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 15.10.2020 23:00
    -2
    helmsman, 15.10.2020 22:14
    Государственная награда, это дань уважения.
    дань уважения это деньги, а это кусочек металла.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:58
    -3
    hidalgo65, 15.10.2020 22:57
    мля,и тут политика
    Увы да
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 22:58
    -2
    J0e777, 15.10.2020 22:55
    В том то и дело, что в крупных городах не выиграют, а выиграют в общем по Украине. По Киеву УДАР Кличка безоговорочный лидер, но по Украине у них не больше 5%. Так же и у других мэров крупных городов. А зеленые возьмут свои 17-20%.
    На западе безоговорочный лидер ЕС, на востоке безоговорочный лидер ОПАЖОПа. По крупным городам безоговорочные лидеры партии местных мэров. А если зеленые выиграют по некоторым забитым селам, так толку от этого никакого. Денег там нет.
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 15.10.2020 22:57
    -2
    J0e777, 15.10.2020 22:56
    С Блохиным конфликт серьездный, потому что тот пошел в ахметовскую федерацию работать. Олимпийский украсили портретами легендарных динамовцев и его там нет
    мля,и тут политика
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:56
    +4
    hidalgo65, 15.10.2020 22:53
    а где Блохин?
    С Блохиным конфликт серьездный, потому что тот пошел в ахметовскую федерацию работать. Олимпийский украсили портретами легендарных динамовцев и его там нет
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:55
    0
    bullyUA, 15.10.2020 22:50
    Не выиграют. Ни в одном более ни мене крупном городе им ничего не светит. В основном победят местные партии, как Кличко, Филатов, Гепа, как ни смешно, Труханов, как ни печально.
    В том то и дело, что в крупных городах не выиграют, а выиграют в общем по Украине. По Киеву УДАР Кличка безоговорочный лидер, но по Украине у них не больше 5%. Так же и у других мэров крупных городов. А зеленые возьмут свои 17-20%.
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 15.10.2020 22:53
    0
    а где Блохин?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 22:50
    -3
    J0e777, 15.10.2020 22:42
    Самое смешное, что зеленые и местные выборы выиграют. Нес таким большим преимуществом, но выиграют
    Не выиграют. Ни в одном более ни мене крупном городе им ничего не светит. В основном победят местные партии, как Кличко, Филатов, Гепа, как ни смешно, Труханов, как ни печально.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 22:49
    -10
    J0e777, 15.10.2020 22:42
    Самое смешное, что зеленые и местные выборы выиграют. Нес таким большим преимуществом, но выиграют
    Пропрыгали все такие как ты петухи ,а теперь ноете,закрой рот и собирись тряпка
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 22:48
    -10
    J0e777, 15.10.2020 22:42
    Самое смешное, что зеленые и местные выборы выиграют. Нес таким большим преимуществом, но выиграют
    Ты листовки за опж уже разнёс шмоня,что бы клоуны выбор не выиграли
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:42
    +5
    bullyUA, 15.10.2020 22:40
    Недавно ехал на такси. Таксист из кировоградской области. Спросил за кого у вас голосовали на президентских выборах?
    За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
    Самое смешное, что зеленые и местные выборы выиграют. Нес таким большим преимуществом, но выиграют
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 22:41
    -10
    J0e777, 15.10.2020 22:40
    Все с тобой понятно. Типичный бездельник-алкаш из оккупации.
    Ты смелый под голубой лагуной?уже в баре с цветными?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 22:40
    +2
    Недавно ехал на такси. Таксист из кировоградской области. Спросил за кого у вас голосовали на президентских выборах?
    За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:40
    +6
    Maks7777, 15.10.2020 22:39
    Я знаю шмоня что ты тупой и нетрадиционый ,и ходишь в бар к цветным ,этого мне хватает!!
    Все с тобой понятно. Типичный бездельник-алкаш из оккупации.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 22:39
    -7
    J0e777, 15.10.2020 22:36
    Ты говоришь "Вас жестко нагибает" кого Вас, и откуда ты?
    Я знаю шмоня что ты тупой и нетрадиционый ,и ходишь в бар к цветным ,этого мне хватает!!
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 15.10.2020 22:38
    -4
    и тут решил попипрится перед выборами... я не могу))
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:13
    +8
    Maks7777, 15.10.2020 22:11
    Сегодня помошник Ахметова п....ы даст зели ,всем играклм шахтера будет вручать завтра зеля,и говорят что он уже за шахту болеет аж руки трусяться переобулся, зеля
    Все видели на Суперкубке за кого он болел, и видят сегодня. ахметову вашему шахтер до одного места становится. Ему важдее дачи во Франции за 200млн евро покупать, а донбасяне пусть с голоду дохнут
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:28
    +7
    Maks7777, 15.10.2020 22:26
    Шмоня ты болен)) скоро на нск нашем будем выдавать в рот вам
    Кто вы и кому выдавать будете? Донбасосы киевлянам?)
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:40
    +6
    Maks7777, 15.10.2020 22:39
    Я знаю шмоня что ты тупой и нетрадиционый ,и ходишь в бар к цветным ,этого мне хватает!!
    Все с тобой понятно. Типичный бездельник-алкаш из оккупации.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:31
    +6
    Maks7777, 15.10.2020 22:28
    Донецкие таким как ты киевлянам
    Доннецкие - это ссыкуны, которых поискать нужно. Вы можете только бояру жрать и становиться раком перед чеченами. Ваш дом - расеянская оккупация. Там и обитайте. Будет желание - берите автомат и отбивайте свой дом. Но вы ссыкуны никогда этого не сделаете. Сами позвали врага в дом, а теперь ссыте его выгнать
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 22:23
    +6
    Maks7777, 15.10.2020 22:17
    Уже в ап зели всё в атрибутике шахтёра ,а то и смс не разрешат ахметову написать
    Ты сегодня скакал, в честь 25 летия вознесения Ахатя Брагина?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:20
    +6
    Maks7777, 15.10.2020 22:17
    Уже в ап зели всё в атрибутике шахтёра ,а то и смс не разрешат ахметову написать
    Да уж, смотрю оставшееся донбасосы кукушкой едут не по детски. ахметов вам еще гречку выдает на бамбас-арене, или уже окончательно забил на вас?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:16
    +6
    Maks7777, 15.10.2020 22:15
    Ты о ком супер кубке
    Суперкубке Украины.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:14
    +6
    roman75zpr, 15.10.2020 22:12
    Государственные награды - это пережиток совка, ну и возможность для пиара
    Государственная награда, это дань уважения.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:42
    +5
    bullyUA, 15.10.2020 22:40
    Недавно ехал на такси. Таксист из кировоградской области. Спросил за кого у вас голосовали на президентских выборах?
    За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
    Самое смешное, что зеленые и местные выборы выиграют. Нес таким большим преимуществом, но выиграют
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:56
    +4
    hidalgo65, 15.10.2020 22:53
    а где Блохин?
    С Блохиным конфликт серьездный, потому что тот пошел в ахметовскую федерацию работать. Олимпийский украсили портретами легендарных динамовцев и его там нет
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:36
    +4
    Maks7777, 15.10.2020 22:33
    Да донецкий Ринат что то вас жёстко нагинает ,давным давно,напрыгали петухи)))А ты шмоня нетрадиционый только о утехах с чеченами и мечтаешь ,
    Ты говоришь "Вас жестко нагибает" кого Вас, и откуда ты?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.10.2020 22:40
    +2
    Недавно ехал на такси. Таксист из кировоградской области. Спросил за кого у вас голосовали на президентских выборах?
    За Зеленского, конечно. Только сейчас никто об этом не признается. Еще по ...балу можно схлопотать.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 15.10.2020 22:12
    +2
    Государственные награды - это пережиток совка, ну и возможность для пиара
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 23:18
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 22:28
    Пе..др тебе в будке свет провели гавкать началл
    Так скакал или нет, пи...р? Президент твоего клуба уже 25 лет назад поскакал и полетел, как живой говорят был
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:17
    +1
    Юрий Карпенко, 15.10.2020 22:16
    Що за масові заходи, там всі в зоні ризику)
    Футболисты тесты сдают регулярно.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 15.10.2020 23:26
    0
    Вот именно Зеленский и есть болельщик №1 у Динамо, а не какие то ультрас.
    И именно он сделает Динамо чемпионами, а не Домнул Мирча.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:24
    0
    Великая победа
    Здоровья и долгих лет жизни, всем участникам тех славных событий
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:22
    0
    Maks7777, 15.10.2020 22:28
    Донецкие таким как ты киевлянам
    А ты готов к Ривер Моллу подъехать , организуем тебе киевлян , и попробуешь им в рот надавать ?
    Ты ж не Позняках якобы
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:55
    0
    bullyUA, 15.10.2020 22:50
    Не выиграют. Ни в одном более ни мене крупном городе им ничего не светит. В основном победят местные партии, как Кличко, Филатов, Гепа, как ни смешно, Труханов, как ни печально.
    В том то и дело, что в крупных городах не выиграют, а выиграют в общем по Украине. По Киеву УДАР Кличка безоговорочный лидер, но по Украине у них не больше 5%. Так же и у других мэров крупных городов. А зеленые возьмут свои 17-20%.
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 15.10.2020 22:53
    0
    а где Блохин?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности