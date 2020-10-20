В среду, 21-го октября, состоится поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет донецкий «Шахтер».
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
«Реал» — «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Реал» — «Шахтер» покажут «Футбол 2» и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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