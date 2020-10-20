Андрей ДИКАНЬ: «Когда приезжал Кадыров, тренировка останавливалась»

Бывший голкипер «Терека» рассказал, как пропускал пенальти от главы Чечни

  • 20.10.2020 10:38
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Андрей ДИКАНЬ: «Когда приезжал Кадыров, тренировка останавливалась»
© ФК Терек. Андрей Дикань

43-летний экс-голкипер сборной Украины, «Спартака» и грозненского «Терека» Андрей Дикань вспомнил о периоде карьеры, проведенном в Чечне, и общении с главой республики Рамзаном Кадыровым.

- Если во время тренировки в Грозном на стадионе появлялся снайпер — мы понимали: через 15 минут приедет Кадыров. Он приезжал, тренировка останавливалась. Это, конечно, неправильно, но мы уважали его. Он мог снять ботинки и говорил: «Дай пробью пару пенальти, и я поехал».

- Пропускали?
- А как вы думаете? Мне же хотелось домой еще доехать.

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Источник — Stargorod Sport

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