Николай МАТВИЕНКО: «Очень тяжело, две недели вообще ничего не делал»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко, который переболел коронавирусом, в интервью Shakhtar TV рассказал о возвращении к тренировкам.

«Настроение хорошее. Нужно в кратчайшие сроки набрать оптимальную форму. Пока потренировался, очень тяжело себя чувствую, потому что две недели вообще ничего не делал. Поэтому нужно как можно быстрее набрать оптимальную форму, чтобы помочь команде.

Скидывали нам программы, но у меня некоторые симптомы были: слабость и болели мышцы. Поэтому практически ничего не делал. Последние три дня делал какие-то упражнения, но этого все равно недостаточно. Нужно выполнять беговую работу, которую я, к сожалению, не мог делать, потому что находился дома», - сказал Матвиенко.

Напомним, завтра, 21 октября, «Шахтер» в Мадриде сыграет против «Реала». Начало в 19:55.