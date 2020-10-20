Павел ЯКОВЕНКО: «Для начала, мы будем выигрывать в каждой игре»

Специалист – о задачах «Оболони»

  • 20.10.2020 07:15
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Павел ЯКОВЕНКО: «Для начала, мы будем выигрывать в каждой игре»
© Footboom. Павел Яковенко

Именитый украинский тренер Павел Яковенко прокомментировал назначение наставником «Оболони». Специалист готов к выполнению задач с командой Первой лиги.

«Президента клуба знаю давно, он порядочный человек, который любит футбол. За командой постоянно наблюдал. Мой сын играл здесь. Когда тренировал молодежную сборную, часто тренировались на полях Оболони. Многое связывает.

Сейчас у клуба появились проблемы. Президент позвонил, я согласился. Я не аналитик, а тренер. Мне нужно выполнять свою задачу, для этого я сюда пришел.

Для начала, мы будем выигрывать в каждой игре, все будем для этого делать. А дальше будет видно», – сказал Яковенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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