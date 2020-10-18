ОФИЦИАЛЬНО: Павел Яковенко возглавил Оболонь

55-летний украинский тренер Павел Яковенко возглавил «Оболонь», которая выступает в Первой лиге Украины.
На протяжении тренерской карьеры Яковенко работал в «Металлурге» (Никополь), «Уралане», «Борисфене-2», «Химках», «Кубани», «Ростове», сборных Украины U-19 и U-21.
После пяти сыгранных туров «Оболонь» занимает 15-е место в Первой лиге Украины, имея в активе 4 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 8-8.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Оболонь-Бровар
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.