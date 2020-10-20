Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Если Бущан поймает кураж - половина дела будет сделана»

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 02:27
  • 131 просмотр
  • 1 комментарий
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Если Бущан поймает кураж - половина дела будет сделана»
© ФК Динамо Киев. Владимир Езерский

Бывший игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился своим прогнозом на поединок «Динамо» с «Ювентусом» в первом туре Лиги чемпионов.

«Болельщики «Динамо» несколько лет ждали того, чтобы киевская команда приняла участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Во многом это уже успех, когда после такого перерыва попадаешь в когорту лучших клубов Европы.

С приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера «Динамо» много его игроков начали играть с воодушевлением. Мы видим, что в эмоциональном плане команда сейчас на подъеме, об этом говорят результаты на внутренней арене и в квалификационных матчах Лиги чемпионов. Более того - многие динамовские футболисты достойно представляли клуб в матчах за сборную Украины. Молодые футболисты получили колоссальный опыт серьезных боев.

Главное, чтобы футболисты «Динамо», особенно молодежь, успела восстановиться к матчу против туринцев психологически, физических сил, думаю, им хватит. Верю, что опыт Луческу поможет ребятам подойти в ближайшее противостояния во всеоружии.

У туринцев достаточно квалифицированных исполнителей, которые могут решить судьбу поединка. На отсутствие Роналду я бы не акцентировал внимание.

Нужно объективно смотреть на вещи. Для многих динамовских футболистов это будет дебют в групповом раунде Лиги чемпионов. Поэтому играть первым номером против «Ювентуса» - смерти подобно. Думаю, наставник киевлян построит массированную оборону с быстрым переходом в атаку. Бежать вперед у «Динамо» есть кому.

На Бущана снова выпадет большая нагрузка, как, впрочем, и на всю оборонительную линию. Но если Георгий поймает кураж, как это было в матче за сборную против испанцев, то, как минимум, половину дела будет сделано.

Динамовцам важно не пропустить в первом тайме. Счет предсказать очень сложно, но если удастся сыграть с «Ювентусом» вничью, это будет отличным результатом для украинской команды», - сказал Езерский.

Матч «Динамо» - «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 02:53
    -1
    Но если Георгий поймает кураж, как это было в матче за сборную против ФРАНЦУЗОВ, то, как минимум половину дела будет сделано.
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