Василий ПРИЙМА: «Динамо вполне может не проиграть Ювентусу»

Экс-игрок «Торино» и «Фрозиноне» высказался о матче киевлян в Лиге чемпионов

  • 20.10.2020 02:59
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Василий ПРИЙМА: «Динамо вполне может не проиграть Ювентусу»
© Instagram. Василий Прийма

Защитник одесского «Черноморца» Василий Прийма, в свое время защищавший цвета итальянских команд «Торино» и «Фрозиноне» поделился своим мнением о поединке Лиги чемпионов «Динамо» - «Ювентус», который состоится 20 октября. 

«Все же, фаворитом матча считаю «Ювентус», но и динамовцы вполне могут не проиграть. Во-первых, у итальянского гранда будет отсутствовать Криштиану Роналду, который в какой бы спортивной форме не находился, все равно остается вожаком. Во-вторых, после кардинальных изменений на тренерском мостике игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям нового тренера. Тем более, что Андреа Пирло был прекрасным футболистом, однако на тренерском поприще он еще о себе громко не заявил. Согласен, в «Ювентусе» и без Роналду хватает звездных исполнителей, но сборная Украины, костяк которой составляли динамовцы в недавнем противостоянии с грандом - испанцами, уже доказала, что умеет нейтрализовать сильные стороны соперника, и результативно использовать бреши в обороне соперника. В прогрессе динамовцев, которые внесли большую лепту в историческую победу над пирренейцами, большая заслуга их главного тренера Мирчи Луческу, зарекомендовавшего себя не только искусным тактиком, но и сильным мотиватором. Не мне советовать Мистеру, чем удивить «Ювентус», но все же, в открытом бою, думаю, что преимущество будет на стороне итальянцев, благодаря их более высокому индивидуальному мастерству. А вот если строго сыграть от обороны, обеспечить надежность тыла и при первой же возможности молниеносно переходить в наступление, то этим можно серьезно осложнить жизнь защитникам-ветеранам «Ювентуса», которые успешнее действуют при позиционных атаках соперника. Ну и последний фактор – болельщики, которые всегда были для «Динамо» 12 игроком», - сказал Прийма.

Матч «Динамо» - «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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