Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «К счастью для нас, Шевченко уже не играет»

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Динамо», который состоится 20 октября:

- Сейчас команда снова играет в три защитника, в то время как при руководстве Сарри играла в четыре. Если вы и Бонуччи уже привыкли к этому тактическому построению, которое использовали Конте и Аллегри, то Данило может немного выпадать. Чувствуется ли это?

- На самом деле ничего особенного не происходит. Команда меняется, меняются и игроки. Но я не могу сказать, что эти изменения радикальны. Мы, как и всегда, стараемся выполнять рекомендации и установки тренерского штаба чтобы показывать все, на что способны, придерживаясь определенной системы.

- Сколько времени может понадобиться чтобы новая тактическая модель игры заработала в полной мере?

- Не могу сказать конкретно, сколько для этого нужно времени. Мы не так много времени работали вместе в течение последних недель. Я имею в виду прежде всего новых игроков. Безусловно, впереди еще много работы. Основная задача на данный момент - как можно лучше подготовиться к завтрашней игре. Конечно, нам следует еще приспособиться, притереться друг к другу и новой модели игры, чтобы демонстрировать на поле все, на что способны.

- Сейчас «Ювентус» не является одним из главных фаворитов в Лиге чемпионов, как это было раньше. Как вы привыкаете к этому статусу, и насколько он влияет на ваше настроение?

- При любых условиях мы должны много работать для того, чтобы как можно лучше выступить. А то, какое место отводят нам эксперты и медиа - не так важно. На это не стоит обращать внимания. Есть конкретные задачи. Главная задача неизменна - показывать как можно лучшую игру и как можно лучший результат.

- Какие у вас ассоциации с украинским футболом? Шевченко, Луческу, «Шахтер», «Динамо»? Наверное, об этом стадионе у вас не лучшие воспоминания, ведь здесь уступили со счетом 0:4 в финале Евро-2012?

- Я уже не раз отвечал на вопросы, что меня связывает с Украиной. Несколько лет назад мы встречались с «Шахтером», это действительно сильная команда. Конечно, Шевченко тоже сразу приходит в голову. Он нам много забивал, еще играя за «Милан». К счастью для нас, сейчас он уже не играет, а работает тренером.

Что касается финала Евро-2012, да, мы проиграли, поэтому воспоминания не очень приятные. Тогда в течение турнира мы играли хорошо, добрались до финала, но дальше не так случилось, как хотелось. Однако, это футбол. В целом, впечатления и о стадионе, и о стране - хорошие.