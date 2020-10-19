Йовичевич – лучший тренер тура в УПЛ

Лучшим тренером шестого тура УПЛ был признан наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич. Его команда в шестом туре обыграла «Десну» со счетом 2:0.

Лучшим игроком шестого тура был признан хавбек донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко.

На данный момент «Днепр-1» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ с 5 очками в активе. Победа над «Десной» была для команды первой в сезоне.