Виктор Коваленко – лучший игрок 6-го тура УПЛ

Хавбек «Шахтера» отметился дублем в матче со «Львовом»

  • 19.10.2020 11:03
  • 377 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор Коваленко – лучший игрок 6-го тура УПЛ
© УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура УПЛ.

По итогам голосования, победу одержал полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, который в матче со «Львовом» (5:1) забил два мяча.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинський, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:30
    0
    ShakhtarUberAlles, 19.10.2020 11:31
    Топ игрок. 4 гола, ассист и предголевая за 3 матча. В Сборной должен играть больше.
    Ссылка
    Bop
      Bop, 19.10.2020 11:57
    0
    ShakhtarUberAlles, 19.10.2020 11:31
    Топ игрок. 4 гола, ассист и предголевая за 3 матча. В Сборной должен играть больше.
    топ-бревно с перепуганным взглядом...
    Ссылка
    Bop
      Bop, 19.10.2020 11:54
    0
    без Леоненко этот совет не котируется
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 19.10.2020 11:44
    -1
    Завтра посмотрим какой он лучший
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 19.10.2020 11:31
    -3
    Топ игрок. 4 гола, ассист и предголевая за 3 матча. В Сборной должен играть больше.
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 19.10.2020 11:28
    -1
    Кто такое сказал? Это после того как Шахтер выиграл у самой "последней" команды? Правильней сказать лучший из худших Что за чушь? я поражаюсь с эти недоэкспертов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:30
    0
    ShakhtarUberAlles, 19.10.2020 11:31
    Топ игрок. 4 гола, ассист и предголевая за 3 матча. В Сборной должен играть больше.
    Ссылка
    Bop
      Bop, 19.10.2020 11:57
    0
    ShakhtarUberAlles, 19.10.2020 11:31
    Топ игрок. 4 гола, ассист и предголевая за 3 матча. В Сборной должен играть больше.
    топ-бревно с перепуганным взглядом...
    Ссылка
    Bop
      Bop, 19.10.2020 11:54
    0
    без Леоненко этот совет не котируется
    Ссылка
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