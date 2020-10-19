Виктор Коваленко – лучший игрок 6-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура УПЛ.

По итогам голосования, победу одержал полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, который в матче со «Львовом» (5:1) забил два мяча.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинський, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.