Стало известно, почему Яковенко возглавил Оболонь

Директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко прокомментировал изменения на тренерском мостике «пивоваров», в результате которых киевскую команду вместо Валерия Иващенко возглавил Павел Яковенко.

«После отставки Валерия Иващенко мы рассматривали кандидатуры полудюжины потенциальных претендентов на вакантную должность. Остановили свой выбор на Павле Яковенко, хотя он продолжительное время и не занимался тренерской деятельностью. Однако клубное руководство было уверено в его профессионализме, порядочности, умении работать со сменой, которое он доказывал, возглавляя молодежную сборную Украины.

Наша вторая клубная команда, за которую выступают преимущественно юные футболисты, представлена во Второй лиге. И мы очень надеемся на их прогресс. Несмотря на неудачный старт в чемпионате, задание на сезон у «Оболони» остается прежним: повышение в классе. Помогать Павлу Яковенко добиваться этой цели будут еще один известный в прошлом футболист, а затем хорошо зарекомендовавший себя на тренерском поприще, Геннадий Литовченко и Валерий Иващенко, уже давно работающий в структуре нашего клуба», — отметил Резниченко.

В очередном туре Первой лиги «Оболонь» 21-го октября сыграет против «Агробизнеса».