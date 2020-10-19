ФОТО. Беседин приступил к тренировкам с Динамо

25-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин, отбывающий годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, приступил к тренировкам с киевской командой.
«В бой», — написал Беседин, поделившись фото из тренажерного зала.
На футбольное поле Артем Беседин сможет вернуться 19-го декабря 2020-го года
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