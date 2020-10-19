Евгений ЧЕБЕРКО: «Шахтер и Динамо в Австрии претендовали бы на чемпионство»

22-летний защитник австрийского ЛАСКа и национальной сборной Украины Евгений Чеберко рассказал об адаптации в новой команде и планах на сезон.

«Как принято говорить, у меня проходит адаптация. Может, у меня дольше, чем у всех, это нормальное явление. Возможно, мало играю из-за каких-то ошибок в обороне. Команда играет немного по другой схеме игры, в три центральных защитника. Это первый мой опыт. Игроки же давно играют по этой схеме, знают, кто за что отвечает. Тем не менее я работаю и надеюсь, что скоро начну больше играть. Раньше в ЛАСКе был другой тренер. Когда в прошлом чемпионате оставалось 2-3 игры, я разговаривал с ним, выходил на связь. Но его сняли в конце сезона, там был какой-то скандал. Когда я приходил, был уже новый тренер. Насколько я знаю, он меня тоже хотел, как и генеральный директор, с которым я тоже общался.

Когда узнал об интересе ЛАСКа ко мне, стал больше узнавать об этом клубе, смотрел их игры. За последние пять лет он сильно поднялся. Они показывают хороший футбол в чемпионате и занимают высокие места, начали играть в еврокубках и даже вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где играли с «Манчестер Юнайтед». С точки зрения спонсоров и финансов в клубе все выстроилось хорошо, система клуба также уже налажена. В плане жизни и коллектива я всем доволен. Сам не ожидал, когда приходил, учил английский 2-3 месяца. А когда перешел, оказалось, что здесь в основном немецкий язык. Но все равно 80-90% людей тут знают английский и могут спокойно на нем говорить.

Что касается «Ред Булл Зальцбург», то они здесь как «Шахтер». У них очень большие финансы и вливания в клуб, они каждый год покупают и продают хороших игроков за большие деньги. У нас с ними большая разница в финансовом плане. Думаю, что наши топ-клубы - «Шахтер», «Динамо», «Заря» и, может быть, Десна - здесь боролись бы за высокие места. Думаю, «Шахтер» сильнее Зальцбурга, однако я еще с «Ред Буллом» не играл, не знаю их уровень. Все равно «Шахтер» и «Динамо» здесь были бы претендентами на чемпионство», - сказал Чеберко.

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